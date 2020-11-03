跑步小品／透過跑步 帶著自信的翅膀往前飛

四歲和四十歲的人有何差別？

對四歲的人來說，天底下沒有哪一件事情是不可能的。任何事情，如果今天做不到，那麼只要等他(她)長大，就有可能。

而四十歲的人呢？

所有今天不可能的，明天將更加地不可能。隨著年紀愈大，我們越清楚知道現實的侷限性。到了四十歲，所有還未得到的，似乎都再也不可能了。於是乎，生命成為一灘死水，窘困而無奈地被擠壓在現實裡的一個小角落，怎樣都活不開來。

然而透過跑步，我居然漸漸地找回了童心。

你的背包裝的是什麼？

很多人踫到沒做過的事不是懷疑自己「我可以嗎」，就是回答「我不行」。其實，有時候我也會在心裡OS這些話，只是礙於面子沒有說出來罷了。我們身上其實都有一個背包，充滿自信的人背包裝的是「勇氣」，缺乏自信的人，背包裝的是「懷疑」。

對於馬拉松，其實一開始我的背包也是充滿懷疑。

跑步的自信 是跑出來的

學生時代，我不是田徑隊，也不是練武奇才。因此在開始跑步之後，也和大多數的人一樣，從8分速慢慢一點一滴的進步。在2013年參加了第一場長庚永慶盃路跑5公里，接著台北富邦9公里之後，才敢挑戰半馬。

而後的兩年間，雖然累積已參加了10場半馬，卻從沒想過挑戰全馬，因為我很「堅定的相信」自己是不可能完成一場42.195公里的馬拉松。

相信自己可以和相信自己不可以 都同樣有自信

後來，只因為幸運抽中了東京馬拉松，才勉強自己上路。那時的心境複雜，也經常懷疑自己，後來我嘗試把半馬的經驗放大，再加上緊密的練習；最後，就是在這種不斷自我打氣及跑團伙伴的鼓勵之下，我在2016年2月完成了人生第一個馬拉松。而且，神奇的是，爾後當踫到其他沒做過的事情，也會在潛意識裏告訴自己，沒什麼好怕的，我連馬拉松都跑過了。

跑步讓我們真正看清自己

在馬拉松的世界，與其說你會更認識自己，倒不如說是更看清自己，發現不為己知的另一面。你可能會發現，原來自己沒什麼自信，原來自己竟是這麼容易放棄。

千萬不要覺得沮喪，因為面對最真實的自己是一種「自覺的過程」，可以從最深處來認識自己，那怕是一點點。如果沒有這個自覺時刻，我們怎麼會進步。

村上春樹說：跑步對我來說，不獨是有益的體育鍛煉，還是有效的隱喻。我每日一面跑步，或者說一面積累參賽經驗，一面將目標的橫杆一點點地提高，通過超越這高度來提高自己。至少是立志提高自己，並為之日日付出努力。我超越了昨天的自己，哪怕只是那麼一丁點兒，就很重要。在長跑中，如果說有什麼必須戰勝的對手，那就是過去的自己。

(照片來源：Soonnet)

跑步讓我們學會地上的道理

關門Pacer(配速員)一直是跑者心中的大魔王，應該沒有人想要被他們追上。其實被關門並不可怕，因此不想再跑馬也沒什麼大不了，但是最最可怕的，往往是從此失去了對自己的自信心。

最近聽了跑團伙伴Su-Fan分享他去年富士山落馬的故事，讓我也學到很多東西。富士山馬拉松限時6小時，由於有坡度因此有些難度，遺憾的是Su-Fan在跑了5個小時之後，沒有在時間內通過第5關門點(35.1公里)，不得不上大會所安排的回收專車。當時足和田出張所前擠滿了人，所有的人都不發一語；可以想像已經努力了5個小時，況且離成功就只差那麼一點點！

沒有人是想坐飛機一趟來體驗坐回收車的。

我問Su-Fan：「看你拍的照片，感覺心情還不錯嘛」。

Su-Fan說：

「說不氣餒其實是騙人的，當下其實很嘔。。。」

「由於被關門的人很多，連走道都不得不加椅子坐人，頓時覺得很有趣」

「後來心念一轉，想想正好可以記錄這難得的經驗，也就開始歡樂自拍，順便告訴自己，有跌倒過才知道自己的不足，才能繼續進步，這也是老天爺讓我有機會，下次再回到河口湖挑戰一次」

的確，這只不過是人生的一小部份。並不是全部，或許提早經歷挫敗，接下來的人生會走的更順利。在馬場也是，相信曾經上過回收車的人，因為自信壯大了，下次看到的風景和視野肯定很不一樣。

因此，每一次跑馬的體驗，都會讓自己成長、蛻變、變的更好，進而一次比一次更有自信。當馬拉松結束，一個華麗轉身，相信這些經由跑馬持續滋養而來的自信，將會陪伴我們迎接生活中任何的困難及挑戰。

謝謝馬拉松，因為有妳，才讓我遇見更好的自己。

想一想，這些年有沒有什麼值得驕傲的事，來餵養你的自信呢，已經有多久沒有可以拿來說嘴的事？

不妨試試看，跑一場馬拉松吧！

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