訓練心得／萬聖節Long Run 28K 來來妹好難相處！

10月31日，萬聖節Long Run 28K，來來妹跑到肚子呱呱叫.....

下周決戰 '太魯閣馬拉松'，教練今天開的課表'Long Run' 25Ｋ~28Ｋ....

為了應景今天是'萬聖節'，穿著可愛萬聖襪襪來跑LSD吧!

路線:

景平路 -> 秀朗橋 -> 福和橋 -> 永福橋 -> 中正橋 -> 華中橋恐龍園區 (10K) -> 光復橋 -> 華翠大橋 -> 大漢橋 -> 新月橋 -> 折返 -> 中正橋 (28K)

凌晨五點多起跑，天氣舒適微涼，速度保持６分速內。

一路上遇到好多跑友，還有閒情逸致拍照留念。

來來妹最近發現，穿車衣非常適合跑Long Run，因為攜帶補給非常方便。（如下圖）

可以放能量包，小錢包，悠遊卡，鹽錠還有最重要的手機．．．等！不用另外攜帶腰包。

題外話：來來妹覺得香蕉車衣超級可愛.. ，今天還被路人跑友稱讚！

一直以為，天氣會一職如此舒適，連太陽也不會出來見客。

沒想到，跑到光復橋後，太陽公公居然起床跟我打招呼...

內心呼喊：糟糕！防曬都沒擦，又要被曬黑一圈，回家等著被媽媽念了．．．

新月橋終於到了：17 K ，來來妹招牌傻笑臉 (終於可以折返了)！

來來妹硬要給襪子來張特寫！！ 超Ｑ

折返才是遭難的開始....一路逆風＋太陽，調速到不行....

臉越來越臭，腳步也越來越跟不上教練了。

跑到光復橋後，生氣的跟教練說：「我真的不想跑了！要嘛你就去終點等我，不然就不要超越我，我根本追不上你，跑在我前面很礙眼... (當教練還要被罵...！)」。

感謝教練，後來降速陪跑，讓來來妹在華中橋 (25K)適度休息與補給。

教練說：不然今天就跑25K，也算有訓練到！

來來妹不是容易放棄的人，說好28K就是要達到，沒有在討價還價的。

內心也不斷告訴自己＂比賽沒有在選天氣跟討價公里數的...'，撐下去也要完成，雖然只是平常訓練。

逆風真的不好跑，可能也是來來妹真的跑到肚子餓了～

在最後的3K裡，想出了今天文章的標題，如果今天出太陽沒風，我也會跑得很痛苦跟抱怨怎麼沒風。

但當有風的時候，內心ＯＳ就是風阻讓我很難前進．．．

所以不論天氣如何，來來妹應該都還是會抱怨吧 來來妹真的很難相處阿！！

其實天氣真的會影響一個人跑步的心情，如果改變不了外在因素，那就好好調整自己的心境吧！

感謝調皮搗蛋的大自然來湊熱鬧，謝謝教練不離不棄陪跑。

讓來來妹順利完成今日課表：LSD 28K!