賽事心得／308高地越野馬拉松 貪吃的後果

跑了80馬,從來沒有一場像這一次跑的這麼不踏實、跑的如此心虛......

萬一被發現了,不給我完賽證明和獎牌怎麼辦?算了吧!不給就不給,當成一次的LSD好了!一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物......看到紅色塑膠繩,還一度想撿起來當信物......走火入魔了......開始我後半段無止盡的心靈夢魘。

Who am I ?蜘蛛人?美國隊長?笑長?人生如戲,戲如人生。真真假假,假假真真。又何必太在乎?

這第80馬,等了10個月。

308高地,是台南高雄交界著名的景點,以日出和月世界景觀聞名。

起跑點在龍崎文衡殿,這裡是非常熱門的打卡景點,因為廟裡除了供奉的關聖帝君等神明,還有很夯的變形金剛和復仇者聯盟,有鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、綠巨人浩克,只可惜沒有我的最愛蜘蛛人。

前一晚睡得不好,加上這是場高地越野馬拉松,所以我預估5小時完賽。以我最近月跑量都在100K之上,雖然10個月沒跑了,玩賽應該是沒有太大的問題。

6點起跑,一開始就是起伏的山路,龍崎、岡林、308高地這一帶,以前有一陣子常來,所以地形略有熟悉。跑了5公里,我就把目標下修到5個半小時。

不用給自己太大壓力,今天絕對是一場硬仗。

經過二寮觀日亭,來到岡林教會前的補給站,有一攤酥炸大魷魚人聲鼎沸,老闆娘直說:來來來,甲免驚!熱騰騰的炸魷魚配上洋蔥,在跑了十幾公里正好飢腸轆轆時,心想真是人間美味啊!

吃了一波配上蜂蜜檸檬後,我又忍不住夾了好幾塊吃第二波。看到大家吃飽滿足後就往回跑,我也不疑有他,就跟著回頭跑了。

誰知道,樂極生悲,竟是我後半段心靈夢魘的開始!

還沉浸在享受人間美味時,看到標示19公里,本能地對一下自己手錶16公里,哪ㄟ安捏?難道是賽前聽說有部分賽道在施工,改走替代路線,所以這場次會大放送3公里嗎?管他的,跑就對了。

進入草山月世界,這裡是我大學童軍團辦理團露營的地方,有著一份令人懷念的記憶。跑著跑著,大會標示和我的手錶始終差了3公里,我開始懷疑了人生,仔細地觀察身旁的跑友。

捨米!!!每個人手上都有粉紅色的手環信物。

隨機問了一個跑友,他跟我說,吃完魷魚補給站還要往裡面跑約1、2公里拿取信物。

蛤!真是晴天霹靂!

跑了80馬,從來沒有遇過這麼糊塗的事,因為貪吃,我錯過第一個折返點。

剛好這一場次因為報名人數少,沒有使用晶片計時,所以終點裁判只要不看信物,並不會知道我沒有通過第一折返點。

此刻,我的腦海開始浮現好多的想法......跑了70幾場,有哪一場終點會仔細檢查信物的呢?好像沒遇過。萬一被發現了,不給我完賽證明和獎牌怎麼辦?苦苦哀求主辦單位,反正我又不求名次。算了吧!不給就不給,當成一次的LSD好了,算第79.5馬。

儘管如此,開始了我後半段無止盡的心靈夢魘。一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物......看到紅色塑膠繩,一度想撿起來假裝一下信物......

走火入魔了......自己不是說跑健康的嗎?又何必在乎那完賽證明呢?

從來沒有一場馬拉松跑的如此不踏實,跑的這麼心虛......

我開始告訴自己「歡喜就好」

人生海海 甘需要攏了解 有時仔清醒 有時青菜有人講好 一定有人講歹 若麥想嚇多 咱生活卡自在人生短短 好親像塊七逃 有時仔煩惱 有時輕可問我到底 腹內有啥法寶 其實無撇步 歡喜就好

儘管如此,草山月世界的童山濯濯景觀,我仍舊是無心觀賞,無止盡的上下坡路,跑到讓人地老天荒。

在小玉山拿到第二條橘色信物後,我在賽道上撿到了一條橡皮筋,顏色跟第一信物相仿,只差細了點,加上308高地拿到的第三條紅色信物,我心想這三條一起掛在手上,或許可以魚目混珠闖關。

爬上308土雞城的殺人坡,走的讓人嫑嫑的,幾乎所有人都成為了步兵。

千辛萬苦爬上的308,眼前一片月世界惡地地形,是觀日出拍雲海的絕佳景點。主辦單位還貼心安排照相~「我攻上308了」!不過高點還在後頭,一直到青春嶺龍船山莊才是這場馬拉松的最高處,之後就一路陡坡下山了。

連續陡下坡其實對膝蓋很傷,反正我跑跑走走,還想說少跑了3公里會不會凸台(哈哈...真是異想天開多慮了)。

太陽也越來越大,接回主幹道182縣道依舊上下坡不斷,跑回到文衡殿,故作鎮定勉強擠出笑容,完成第80馬,成績5:05:35。

還好沒有人注意到我手上有幾條信物......

Who am I ? I am spiderman.

後記一如果加上少跑的3公里,我預估的完賽時間應該就是5個半小時。完賽後,我特地再次進入文衡殿拜拜,向關聖帝君懺悔,我真的不是故意的......。另外的一個重點是,我要跟最近的好伙伴美國隊長合影。留下蜘蛛人遇上美國隊長,經典的一幕。

後記二這件事情我如果沒有說出來,全世界除了我以外,絕對沒有人知道我少跑了3公里。但是「舉頭三尺有神明」,有些事情不會因為你沒有說出來,就以為沒人知道,你的內心一定會糾結很久,甚至一輩子,這個就是「誠實」,就是「品德教育」。所以我選擇公開分享我的心路歷程。至於少掉的這3公里呢?我想等過兩三天腳不酸了,再來還吧!