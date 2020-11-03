賽事心得／308高地越野馬拉松 貪吃的後果

跑了80馬，從來沒有一場像這一次跑的這麼不踏實、跑的如此心虛......

萬一被發現了，不給我完賽證明和獎牌怎麼辦？算了吧！不給就不給，當成一次的LSD好了！一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物......看到紅色塑膠繩，還一度想撿起來當信物......走火入魔了......開始我後半段無止盡的心靈夢魘。

Who am I ？蜘蛛人？美國隊長？笑長？人生如戲，戲如人生。真真假假，假假真真。又何必太在乎？

這第80馬，等了10個月。

308高地，是台南高雄交界著名的景點，以日出和月世界景觀聞名。

起跑點在龍崎文衡殿，這裡是非常熱門的打卡景點，因為廟裡除了供奉的關聖帝君等神明，還有很夯的變形金剛和復仇者聯盟，有鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、綠巨人浩克，只可惜沒有我的最愛蜘蛛人。

前一晚睡得不好，加上這是場高地越野馬拉松，所以我預估5小時完賽。以我最近月跑量都在100K之上，雖然10個月沒跑了，玩賽應該是沒有太大的問題。

6點起跑，一開始就是起伏的山路，龍崎、岡林、308高地這一帶，以前有一陣子常來，所以地形略有熟悉。跑了5公里，我就把目標下修到5個半小時。

不用給自己太大壓力，今天絕對是一場硬仗。

經過二寮觀日亭，來到岡林教會前的補給站，有一攤酥炸大魷魚人聲鼎沸，老闆娘直說：來來來，甲免驚！熱騰騰的炸魷魚配上洋蔥，在跑了十幾公里正好飢腸轆轆時，心想真是人間美味啊！

吃了一波配上蜂蜜檸檬後，我又忍不住夾了好幾塊吃第二波。看到大家吃飽滿足後就往回跑，我也不疑有他，就跟著回頭跑了。

誰知道，樂極生悲，竟是我後半段心靈夢魘的開始！

還沉浸在享受人間美味時，看到標示19公里，本能地對一下自己手錶16公里，哪ㄟ安捏？難道是賽前聽說有部分賽道在施工，改走替代路線，所以這場次會大放送3公里嗎？管他的，跑就對了。

進入草山月世界，這裡是我大學童軍團辦理團露營的地方，有著一份令人懷念的記憶。跑著跑著，大會標示和我的手錶始終差了3公里，我開始懷疑了人生，仔細地觀察身旁的跑友。

捨米！！！每個人手上都有粉紅色的手環信物。

隨機問了一個跑友，他跟我說，吃完魷魚補給站還要往裡面跑約1、2公里拿取信物。

蛤！真是晴天霹靂！

跑了80馬，從來沒有遇過這麼糊塗的事，因為貪吃，我錯過第一個折返點。

剛好這一場次因為報名人數少，沒有使用晶片計時，所以終點裁判只要不看信物，並不會知道我沒有通過第一折返點。

此刻，我的腦海開始浮現好多的想法......跑了70幾場，有哪一場終點會仔細檢查信物的呢？好像沒遇過。萬一被發現了，不給我完賽證明和獎牌怎麼辦？苦苦哀求主辦單位，反正我又不求名次。算了吧！不給就不給，當成一次的LSD好了，算第79.5馬。

儘管如此，開始了我後半段無止盡的心靈夢魘。一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物......看到紅色塑膠繩，一度想撿起來假裝一下信物......

走火入魔了......自己不是說跑健康的嗎？又何必在乎那完賽證明呢？

從來沒有一場馬拉松跑的如此不踏實，跑的這麼心虛......

我開始告訴自己「歡喜就好」

人生海海 甘需要攏了解 有時仔清醒 有時青菜有人講好 一定有人講歹 若麥想嚇多 咱生活卡自在人生短短 好親像塊七逃 有時仔煩惱 有時輕可問我到底 腹內有啥法寶 其實無撇步 歡喜就好

儘管如此，草山月世界的童山濯濯景觀，我仍舊是無心觀賞，無止盡的上下坡路，跑到讓人地老天荒。

在小玉山拿到第二條橘色信物後，我在賽道上撿到了一條橡皮筋，顏色跟第一信物相仿，只差細了點，加上308高地拿到的第三條紅色信物，我心想這三條一起掛在手上，或許可以魚目混珠闖關。

爬上308土雞城的殺人坡，走的讓人嫑嫑的，幾乎所有人都成為了步兵。

千辛萬苦爬上的308，眼前一片月世界惡地地形，是觀日出拍雲海的絕佳景點。主辦單位還貼心安排照相~「我攻上308了」！不過高點還在後頭，一直到青春嶺龍船山莊才是這場馬拉松的最高處，之後就一路陡坡下山了。

連續陡下坡其實對膝蓋很傷，反正我跑跑走走，還想說少跑了3公里會不會凸台(哈哈...真是異想天開多慮了)。

太陽也越來越大，接回主幹道182縣道依舊上下坡不斷，跑回到文衡殿，故作鎮定勉強擠出笑容，完成第80馬，成績5：05：35。

還好沒有人注意到我手上有幾條信物......

Who am I ？ I am spiderman.

後記一如果加上少跑的3公里，我預估的完賽時間應該就是5個半小時。完賽後，我特地再次進入文衡殿拜拜，向關聖帝君懺悔，我真的不是故意的......。另外的一個重點是，我要跟最近的好伙伴美國隊長合影。留下蜘蛛人遇上美國隊長，經典的一幕。

後記二這件事情我如果沒有說出來，全世界除了我以外，絕對沒有人知道我少跑了3公里。但是「舉頭三尺有神明」，有些事情不會因為你沒有說出來，就以為沒人知道，你的內心一定會糾結很久，甚至一輩子，這個就是「誠實」，就是「品德教育」。所以我選擇公開分享我的心路歷程。至於少掉的這3公里呢？我想等過兩三天腳不酸了，再來還吧！