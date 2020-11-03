快訊

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

賽事心得／宜蘭國際馬拉松 為自己感到驕傲的半馬女總三

運動筆記 / Teresa Pai

宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名(圖片來源：Teresa Pai)

熬過酷熱的夏日、一趟趟痛苦的間歇訓練，看著操場的草從矮小長至腰際高。春耕夏耘秋天收冬藏，所有的艱苦訓練畫面都在衝過終點時，像投影片一樣閃過去。

「宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名」，即便總距離少了1.5k、補給水站喝不到水、起跑晚了十秒等，意想不到的插曲接連上演，告訴自己：「都準備好了，放心去跑」。

 5k不到時，感受到髖骨有些許痠痛，「再堅持一下吧！」逆風情況下，追趕著前方集團。看著手錶的里程數，沒有預計的水站出現。又過了快1k，只有兩張桌子的水站（用塑膠杯裝，右手拿起無法捏杯子，直接洗臉）高速通過時，差點和跑友擦撞。

算是幸運吧，六點半後太陽漸漸出頭，也不是那汗涔涔的日頭，舒服的涼爽濕度與溫度，彌補補水不夠的問題。

「誒，你已經熬過去了。」已經從400公尺120秒，進化到400*12 90秒水準了。

賽前一刻，問我要跑多少，我還真答不出。「110分就好了吧，反正順順跑，我也不知道自己半年後還能恢復多少水準。」

折返前，邊跑邊看邊算著到底是第幾順位（半馬女生第一名無前導車），「看樣子應該排名不錯，堅持住！」沒多少位女生的身影，告訴自己不要保留與後悔。

痠痛的髖骨有點打亂節奏，調整呼吸、穩定配速(圖片來源：Teresa Pai)

享受著宜蘭的好空氣、美麗的風景，把注意力分散，別想著髖骨的痠痛。壓著102分完賽速度，最後在賽道總里程少掉1.5k的情況下，以意想不到的「偽」破PB 94分完賽。

第一次前往宜蘭跑馬(圖片來源：Teresa Pai)

賽道總里程少了1.5k(圖片來源：Teresa Pai)

跑步是為了什麼？在密集的碩班課程、趕不完的報告、看不完的paper、眼花撩亂的原文、被追趕的proposal、犧牲睡眠的交出厚厚一疊作業。

碩班同學看我這樣奔波，問我：「你到底為什麼要跑步？」

我想了一下，我說：「跑步對我而言，是為了讓未來的自己感到驕傲」。

沒有任何一刻怠惰，無時無刻的「為了跑步而安排生活」。

為了跑步，利用瑣碎時間看文獻做報告。

為了跑步，利用吃飯時間趕快小組meeting。

為了跑步，坐捷運時打敗瞌睡蟲查閱資料翻找文獻。

為了跑步，推掉所有無意義的聚會全心全意趕報告、寫論文。

所有的一切，都是為了堅持那麼一點屬於自己的自由。跑步是自由的，生活是跑步，跑步是生活。

你願意為了跑步、為了成績，付出多少努力？

第一次穿著TC比賽(圖片來源：Teresa Pai)

我很開心，我的生命有了跑步。

番外篇：

賽後頒獎時，主辦單位給予每人「一箱」十穀寶！

用盡所有力氣，扛回家......

一整箱十穀寶(圖片來源：Teresa Pai)

相關新聞

富邦馬拉松 帶你跑出健康

每年歲末臺北城最大體育盛事「2020臺北馬拉松」，今年將於12月20日舉辦，在全球因疫情衝擊，人們生活及工作型態顯著改變...

扶輪世界年會路跑 凱道熱鬧登場

「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」於2020年11月1日在總統府前廣場熱烈開跑！共有一萬五千名選手報名參加。 此次路跑分為競賽組12.5km與休閒組3km，競賽組由國手匯的馬拉松好

賽事心得／宜蘭國際馬拉松 為自己感到驕傲的半馬女總三

宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名(圖片來源：Teresa Pai) 熬過酷熱的夏日、一趟趟痛苦的間歇訓練，看著操場的草從矮小長至腰際高。春耕夏耘秋天收冬藏，所有的艱苦訓練畫面都在衝過終點時，像投

賽事心得／308高地越野馬拉松 貪吃的後果

跑了80馬，從來沒有一場像這一次跑的這麼不踏實、跑的如此心虛...... 萬一被發現了，不給我完賽證明和獎牌怎麼辦？算了吧！不給就不給，當成一次的LSD好了！一直低頭妄想能不能撿到別人掉下來的信物.

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 時間就該用在美好的事物上🏃

今年因為阿武來攪亂，好多的賽事延後或停辦.......。還好...還好~日月潭環湖馬拉松如期舉行原本訓練好今年的目標賽事 ，遇到取消....，其實我知道建民哥很擔心期待已久的日月潭環湖馬，會不會屆時又

訓練心得／萬聖節Long Run 28K 來來妹好難相處！

10月31日，萬聖節Long Run 28K，來來妹跑到肚子呱呱叫..... 下周決戰 '太魯閣馬拉松'，教練今天開的課表'Long Run' 25Ｋ~28Ｋ.... 為了應景今天是'萬聖節'，穿

跑步小品／透過跑步 帶著自信的翅膀往前飛

四歲和四十歲的人有何差別？ 對四歲的人來說，天底下沒有哪一件事情是不可能的。任何事情，如果今天做不到，那麼只要等他(她)長大，就有可能。 而四十歲的人呢？ 所有今天不可能的，明天將更加地不可

路跑／台灣四大國際品牌馬拉松 富邦全力贊助

「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松，分別在台北、新北市、高雄及田中等進行，由富邦金控贊助，期許藉此帶動全民健康風氣，更讓全世...

路跑／運動結合音樂 田中馬拉松金曲樂團迎賓

邁入第9年的「台灣米倉田中馬拉松」將於11月8日舉行，賽前一天的「台灣心田中音樂節」將用音樂迎接跑者，為小鎮年度盛事揭開...

跑步小品／岐阜縣跑步郊游

我跟跑步的朋友一起去岐阜縣中山道跑步了。

賽事心得／菊島馬拉松 今阿日風真透之醫護鐵人

再搭往澎湖飛機時，臉書跳出來了提醒我從2016年的大阪馬，接著讓我想起每年的這個時候都是我跑國外馬拉松的時候，從2016年的大阪、接著2017年的神戶、2018年福岡到了去年2019年的金澤馬，每一年

宣傳扶輪世界年會在臺北 一萬五千人凱道路跑響應

「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」於2020年11月1日(昨)在總統府前廣場熱烈開跑！由臺北市副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金、觀傳局長劉奕霆、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委

熱門新聞

日職／陽岱鋼挨球吻 傷勢報告出爐

MLB／6人獲合格報價 沒有田中將大

MLB／7年62億當然要領完 史丹頓不逃要續留洋基

NBA／登門訪總管求續留 達德利宣示效忠湖人

SBL／喬丹女婿來台解除隔離 將加盟裕隆可望觀護盃亮相

日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。