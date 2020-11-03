賽事心得／宜蘭國際馬拉松 為自己感到驕傲的半馬女總三

宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名(圖片來源：Teresa Pai)

熬過酷熱的夏日、一趟趟痛苦的間歇訓練，看著操場的草從矮小長至腰際高。春耕夏耘秋天收冬藏，所有的艱苦訓練畫面都在衝過終點時，像投影片一樣閃過去。

「宜蘭國際馬拉松 半馬 女子總排第三名」，即便總距離少了1.5k、補給水站喝不到水、起跑晚了十秒等，意想不到的插曲接連上演，告訴自己：「都準備好了，放心去跑」。

5k不到時，感受到髖骨有些許痠痛，「再堅持一下吧！」逆風情況下，追趕著前方集團。看著手錶的里程數，沒有預計的水站出現。又過了快1k，只有兩張桌子的水站（用塑膠杯裝，右手拿起無法捏杯子，直接洗臉）高速通過時，差點和跑友擦撞。

算是幸運吧，六點半後太陽漸漸出頭，也不是那汗涔涔的日頭，舒服的涼爽濕度與溫度，彌補補水不夠的問題。

「誒，你已經熬過去了。」已經從400公尺120秒，進化到400*12 90秒水準了。

賽前一刻，問我要跑多少，我還真答不出。「110分就好了吧，反正順順跑，我也不知道自己半年後還能恢復多少水準。」

折返前，邊跑邊看邊算著到底是第幾順位（半馬女生第一名無前導車），「看樣子應該排名不錯，堅持住！」沒多少位女生的身影，告訴自己不要保留與後悔。

痠痛的髖骨有點打亂節奏，調整呼吸、穩定配速(圖片來源：Teresa Pai)

享受著宜蘭的好空氣、美麗的風景，把注意力分散，別想著髖骨的痠痛。壓著102分完賽速度，最後在賽道總里程少掉1.5k的情況下，以意想不到的「偽」破PB 94分完賽。

第一次前往宜蘭跑馬(圖片來源：Teresa Pai)

賽道總里程少了1.5k(圖片來源：Teresa Pai)

跑步是為了什麼？在密集的碩班課程、趕不完的報告、看不完的paper、眼花撩亂的原文、被追趕的proposal、犧牲睡眠的交出厚厚一疊作業。

碩班同學看我這樣奔波，問我：「你到底為什麼要跑步？」

我想了一下，我說：「跑步對我而言，是為了讓未來的自己感到驕傲」。

沒有任何一刻怠惰，無時無刻的「為了跑步而安排生活」。

為了跑步，利用瑣碎時間看文獻做報告。

為了跑步，利用吃飯時間趕快小組meeting。

為了跑步，坐捷運時打敗瞌睡蟲查閱資料翻找文獻。

為了跑步，推掉所有無意義的聚會全心全意趕報告、寫論文。

所有的一切，都是為了堅持那麼一點屬於自己的自由。跑步是自由的，生活是跑步，跑步是生活。

你願意為了跑步、為了成績，付出多少努力？

第一次穿著TC比賽(圖片來源：Teresa Pai)

我很開心，我的生命有了跑步。

番外篇：

賽後頒獎時，主辦單位給予每人「一箱」十穀寶！

用盡所有力氣，扛回家......

一整箱十穀寶(圖片來源：Teresa Pai)