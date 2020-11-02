11 月買賽事照片 抽知本老爺酒店住宿券

運動筆記攝影師 為您捕捉最精彩的時刻

很多人參賽是為了達成目標、完成夢想、為了健康、或只是交到好朋友（笑），努力了這麼久總是希望可以留點紀錄，而賽事中有攝影師能為我們紀錄是很棒的事情。跑者們拍照不走網美定格路線，跑者愛的是自然風、健康、律動、揮灑汗水的自己，運動筆記攝影師真實呈現了你的一切表現，總是不分豔陽與下雨佇立在賽道旁替跑者按下快門，彼此喊聲［辛苦了、加油喔］彷彿就更有力量可以往前跑，攝影師不只是攝影師，更是跑者的啦啦隊。

為了感謝跑友們購買賽事照片支持攝影師，運動筆記 11 月份買照片的抽獎禮物是【知本老爺酒店貴賓住宿券 - 精緻客房一晚】，跑馬之餘送您去台東體驗好山、好水、好飯店。

活動時間

2020 年 11 月 1 - 30 日 23:59 止

活動辦法

活動時間內於運動筆記任何一本賽事相簿購買照片，即有抽獎資格。

活動結束後抽出 1 名得獎者， 得獎者可獲得《知本老爺酒店貴賓住宿券 - 精緻客房》一晚。

獎品介紹 知本老爺酒店貴賓住宿券 - 精緻客房一晚

山景繚繞的雙人客房，以時尚木質設計，搭配原住民圖騰元素，巧妙融合現代感與文化品味，打造出簡潔又溫馨的住宿空間。精緻客房提供一大床或雙小床兩種床型，為泡湯旅行最佳選擇。 更多客房介紹

適用於平日，小旺日、旺日、假日均需加價

含二客自助式早餐

知本火車站接送

使用期限至 2021 年 6 月 30 日

相關使用規定依住宿券說明

知本老爺酒店的多種飯店設施（圖片來源：知本老爺酒店官網）

活動抽獎及說明

於活動截止日 11 月 30 日結算，12 月 7 日 前由電腦隨機抽選獲獎名單，於當天以 e-mail、手機簡訊 通知得獎者。

得獎者須於 12 月 11 日前回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄不另補抽。

寄送地區僅限台澎金馬。

獎品無法折現或更換獎項。

主辦單位有權更改活動辦法及有最終解釋權。

購買流程

1. 請先至運動筆記官網：https://running.biji.co/ 於上方點選賽事相簿

2. 選擇欲購買的賽事場次相簿，加以點選

3. 在照片右上方有藍色包包：單張購買 請選 -> 馬上購買 ；多張選購 請選 -> 加入購物車

4. 依續輸入訂購相關資料及付款方式，注意填寫的 EMAIL 地址喔，照片連結會寄到該 EMAIL

5. 付款完成後，您的 EMAIL 會收到通知信，會有下載照片的連結；或您也可以在運動筆記官網登入會員＞＞點右上角大頭照進入個人會員頁＞＞點下方選單照片訂單中＞＞ 按下藍色＂下載＂鍵，就可以下載無浮水印的原始圖檔囉～

※ 如何在個人頁找尋照片

請先進入運動筆記官網登入會員

於右上方點選個人頭像

於左側列表中，點選訂單／購買紀錄即可看見購買的照片

＊依財政部國稅局各類所得扣繳率標準（民國 99 年 12 月 22 日 修正）規定：競技競賽機會中獎獎金或給付超過新臺幣 1,000 元，須列單申報該管稽徵機關。故舉凡中獎金額或獎項年度累計總額超過 NT$1,000 元整，主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予活動中獎者，屆時中獎人可憑扣繳憑單之扣繳稅額抵減個人綜合所得稅。另，中獎金額或獎項價值超過 NT$ 20,000 整，依法應預扣繳 10% 稅金(非中華民國境內居住之個人，依法扣繳 20% 稅金)；得獎者需依法先繳納稅額，若未繳交稅金視同放棄得獎資格。 相關扣繳資訊，請參閱：各類所得扣繳率標準。