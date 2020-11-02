賽事心得／日月潭環湖馬拉松 特訓成果大驗收

#你在淦什麼(對!這是淦哥的名言)

這場賽事，淦哥叫練特訓了一位南湖社大-悠活樂跑的學員-阿亮哥，設定目標要從半馬PB3小時多進步到這場29K環湖組3小時半完成，經過將近4個月的時間訓練，終於達成330的期望。讓我意外的是南湖社大悠活樂跑的幾位學生在比賽前幾日紛紛的自願挑戰３３０目標。

為了測試訓練結果，特地要求阿亮哥在10月初的Y拖半馬中，認真跑一次，雖然因為小插曲他晚了25分鐘出發，但個人成績以2小時半完成，在當下我判斷月底的日月潭29K330已經在進到大院門口，只差最後的努力跨過廳堂門檻進入正廳。

為了避免睡過頭事件，前一晚的選手之夜特地交代手機不可以關靜音，隔天一早我會'摸你叩'，果然有講有差，響不到二聲他已經接起電話，不過是還沒醒的聲音，在選手休息帳篷區一個個叮嚀著~號碼簿、晶片、要拼成績不可以給我帶手機、身上的備越精簡越好、鞋帶給我綁好(淦氏綁鞋帶法)...。

全團共三人跑全馬 志忠哥 婷楓 張醫師 6:30準時跟著大隊出發了，環湖29K組在我的帶領下一團人 亮哥 小其 志杰 速速姐 A神沐沐 盛謀大哥 大良哥 袊鳳 台北鮮肉RYAN 富士山馬導遊'一條很好的棉被'佳褞 也在6:35準時出發，出發前宣布今天以6'40'~7'00'前進(其實有偷偷改目標要進315)，第一公里推進的不順利花了7'20'，一看不妙315是沒希望了，只好以330為目標推進，有幾位團友很興奮的跑快了，一直講'我要去追香香車'，我判斷了幾位的情況，只准SONY哥跑出去，其他人被我一個個制止跟著我的速度跑。

日月潭環湖路況淦哥跑過將近十次的賽事，自主團練也不下十次，對這裡完全是掌握的清清楚楚，哪裡上坡、坡抖不抖、哪裡有補給站、那裡開始下坡、再幾K會遇到什麼補給，一路帶著大家一路發揮運動筆記配速員&日月潭配速員的精神，穩定的配速前進，官配與私配的最大差別就在，官配可以穩定配速前進+鼓勵跟車的選手，而私配要做這二項之外還要+更重要的任務~觀察團友的跑況，在這裡講講幾位的狀況。

阿亮哥-看得出來壓力極大，他不像其他幾位能達成就達成沒達成也是一種訓練，所以一路上他非常認真的跑著.最後5K我告訴阿亮哥，按著你平常的練習加快一點點速度開出去，雖然開了出去，但在最後大魔王坡還是被我們追到了，我大聲的喊著:阿亮哥，不要放棄不要用走的、現在你靠的是意志力完成只剩下的不到3公里，加油~他跟我示意一下一步一步的往坡頂跑著，最後330達標。

小其+志杰-這二位因為工作關係，沒能按表操課，前半段還好也是跟的穩穩的.過了半馬不久他們自然的落隊了，但為了其他人330的目標，我不得不放棄他們，(心有不甘也不捨)，雖然沒達標但也順利完賽，也是淦哥的安慰。

速速姐-台北馬三人特訓組之一，一路上是被我盯著最緊的一位，而且被我們一群臭男生包圍在中間。其實我也是在起跑前準備的時候才知道她也想試試330(我原本設定她四小時內完成就好)，這小女生我還真沒想到一路緊緊的跟著，看著她認真的精神，我暗自對自己說:我一定要讓妳們進330(此時還有A神沐沐)。

過了半馬的下坡速速講她的腳好酸，我回:把注意力放在風景、把眼光放在我的腳跟、看一下左右選手~她回:好....但終於在大魔王坡我深怕一個萬一，陪著她走了一百公尺.在最後的隧道口我看時間很充裕，我不出聲的放慢腳步，讓速速往終點跑去，而我掛心的是~A神沐沐，最後330達標。

A神沐沐-一個很像日本拍片的名字，但跑起來穩穩的新一代女神，上坡段總是讓我見不到平地跟下坡又出現了，一直到魔王坡開始，我已經打算放生她了，在最後的隧道口看著時間還很足夠，重建自己的希望，告訴自己A神會出現、A神會出現~一邊幫著一個個出隧道口的選手加油打氣，並大聲喊不要放棄3小時半能完成(有一位在最後2K抽筋的男選手，我也是請他跟著我們慢慢跑，可以330，最後他也在我等A神時，通過我的身邊完成330)，一個又一個的經過，就是不見A神，時間已經來到3:25分多，正在想要不要再等下去，但是不到300公尺的距離，我還是有希望看到A神的，不一會兒，隧道的中間我看到了A神的身影，大喊沐沐快點，330還有機會，沐沐姐真的跟上了，拿起水管機，我不再對其他選手喊了，只顧著跑在A神的後面，一直拍一直拍，拍到通過終點連領獎牌我也拍，因為真的讓我太感動了，最後330達標。

盛謀大哥-因為前一晚臨時的起議，讓我違背了大會規定，請他以替身身份跑29K，我也跟他說，跑得完就好，沒想到這位大哥，一路不發一語的跟著，看得出來臉色似乎在對我不爽，但聽到他在半馬時我的帶動喊著口號，我知道他沒在生我的氣而是緊張，最後他跟著阿亮哥還有佳褞順利達330標。

袊鳳＆大良夫妻姐-跟著跟著人在幾K時就不見了，落在哪裡我真的搞不清楚，心想是不是大良哥(腳傷上場)陪著她跑，心裡只期望他們夫妻二人能平安完賽就好，回到休息帳篷才得知大良哥早就回來了，現在在終點等老婆出現，聽到團友的回答又讓我一陣的鼻酸，雖然沒有達330，但也沒超過四小時，夫妻二位出現時，我過去跟阿鳳講，今天跑在四小時內，台北馬5個半小時已經在邊緣了，再加強就好。

SONY-這傢伙一知道315香香車，就不管我們這群人了，我不想多說他了，不過，也因為他有著目標的動力一路追上315，再趕上300配速列車，最後讓大家跌破眼鏡的進入3小時內完賽。

台北鮮肉RYAN-遠距教學的一位帥哥，可惜中間出了點小傷，中斷訓練，我也只能告訴他順順的完賽就好，也很爭氣的跟到超過半馬.雖然沒有達330，但也沒超過四小時。

一條好的棉被佳褞-他是我2019年富士山馬拉松的團出導遊，在富士山完的遊覽車車上自己不小心跳坑的，也是在七月中時開課表讓他練的選手之一，這傢伙被我唸好久好多次，一來偷練重訓、二來偷去騎車不跑步，再加上台北不時的下著雨，讓他放棄課表，最後我只講:能跟就跟吧!沒想到，他很爭氣的也在大家的陪同下順利達330標.

其他歡樂組跟全馬組也在各自目標下完成了賽事～

總結

看了這麼長的賽前賽中小故事，有沒有覺得他們好棒，沒錯，他們真的好棒，我要說不只好棒是很棒.我在南湖社大開的跑步課，各種成員都有，在九月時我特地把有參賽經驗的三十多位學生，另外拉一個群組進行特訓，今天，這場環湖組雖然沒有全部達成目標，但在南湖社大悠活樂跑的精神 健康 安全 快樂 的情況下，不管是全馬組或是29K環湖組都在這個主旨下完成賽事。

教練多偉大？一點都不偉大，教練不一定比你會跑，教練意志力不一定比你堅強，但是~淦叫練有的是經驗，還有一張厲害的嘴巴及一顆想讓你進步的心。訓練過程嚴格要求要達成每月規定目標、月底用心做出每月成果表，這就是我的樂趣。

今天你們能順利的達標，完全是你們在訓練過程中不放棄、不想輸的心，因為這樣強大的意志力，讓你們&我都能開心的接受成果。再加油！我們說好要一起變強、變快，期待這天的到來。

台中的跑友們想加入我們南湖社大-悠活樂跑嗎？快點選前面淡藍色的字加入我們吧！

全台的跑友羨慕我們團隊嗎？也請點選上行淡藍色的字加入我們吧！