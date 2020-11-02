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宣傳扶輪世界年會在臺北 一萬五千人凱道路跑響應

運動筆記 / Opcc Act

「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」於2020年11月1日(昨)在總統府前廣場熱烈開跑！由臺北市副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金、觀傳局長劉奕霆、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、國際扶輪六個地區總監共同鳴槍起跑。

臺北市長柯文哲及民政局長藍世聰更是蒞臨共同主持年會誓師儀式，預祝「2021臺北國際扶輪世界年會」圓滿成功！

臺北市長柯文哲表示，有逾一萬五千人參與「扶輪年會萬人反毒路跑」活動，感謝民眾對於反毒路跑與戶外活動的熱烈參與，希望藉此能強化民眾的反毒意識，而2021國際扶輪年會暌違27年即將於臺北盛大舉辦，可說是臺灣有史以來最具規模的會展活動，歡迎各地的朋友一同來參與，感受臺北的活力。

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