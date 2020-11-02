賽事心得／菊島馬拉松 今阿日風真透之醫護鐵人

再搭往澎湖飛機時，臉書跳出來了提醒我從2016年的大阪馬，接著讓我想起每年的這個時候都是我跑國外馬拉松的時候，從2016年的大阪、接著2017年的神戶、2018年福岡到了去年2019年的金澤馬，每一年都是這個時候天氣冷冷的挑戰國外全馬，只可惜今年因受到新型冠狀病毒的影響，哪裡都不能出去，只能偽出國，而參加路跑馬拉松可以大致區分兩種類型：其一是為了證明自己而跑，我個人比較偏向於此，其二就是為了「完賽贈品、補給品」而跑。而近年來為了吸引民眾參加，路跑活動的完賽贈品、補給品可以說是愈來愈誇張、愈來愈不可思意。本次2020菊島澎湖跨海馬拉松不只要讓你認識澎湖，還要挑戰全台最狂「補給品」稱號，而這輩子說真的去日本比在國內旅遊多，不能出國，砸們就來一趟偽出國，挑戰菊島馬吧，雖然之前接過一次綠島半馬，但是還是擔心自己身體狀況，這是第二次接醫鐵外島賽事，那還是維持……半馬就好。

2020菊島澎湖跨海馬拉松具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，除了是全台唯一結合「跨海+跳島」的渡假型跑旅，其實我覺得他最難得的是一條路線到底，不折返，真的是外島首創「AB點」不折返、不繞圈的馬拉松賽事，路線經過西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及最大的澎湖本島等地，一趟就能讓跑者飽覽澎湖不重複的絢麗風光，除此之外，賽事沿途還有吸睛的賽道啦啦隊、創意補給站等為跑者隨時補充身心靈的疲憊。

而半馬的天人菊組－半馬21公里：賽道長度丈量經過IAAF國際賽道認證，整體路線規劃：西嶼西臺遊客中心（起點）→澎6線漁翁島燈塔折返處→左轉203道線西臺古堡→右轉澎5線內垵國小→東臺軍事史蹟園區→牛心灣→五孔頂步道→左轉赤馬社區場→大菓葉玄武岩→二崁古厝群聚（標示牌右轉）→竹灣漁港社區→橫礁沙灘→橫礁社區前左轉道路往203線→跨海大橋→右轉通梁古榕活動中心（終點/近第二個入口）。

在開賽前2天就先到菊島適應環境跟天氣，一下飛機就可以感受到澎湖風大，只差臉沒被吹到變形，澎湖馬公很小，租好摩托車，本來以為有一個當地人帶路，但是人算不如天算，一個假的當地人，從第一天就開始迷路，好加在我有導航，另外我不是路癡，就這樣2天行程，南環跟北環，更感謝我的舊同事及學姊，帶我吃飽吃滿玩滿，澎湖本島基本上都走完一圈。

到了起跑當天，依樣4：10起身做好準備，一出門，看到地上微濕，想著不會下雨吧，到了澎湖縣政府廣場搭接駁車，還好只有一點點細雨，接駁車一路向起跑點西嶼西臺出發，第一次當醫鐵帶隊教官，很緊張怕有些事情沒有提醒到，在醫護站還是提醒大家注意抽筋及跑者的身體狀況，後來起跑時沒有下雨，也提醒大家一路順順跑。

7點鐘全馬首先起跑，接著是7：10的半馬，一路向著漁翁島燈塔跑，風吹著還算舒服，漁翁島折返後又回到西嶼西臺，5公里的補給站有龍蝦，只可惜我沒吃到，只有拍到龍蝦頭，一路繼續向著東臺軍是史蹟園區、五孔頂步道邁進，看到了大果葉玄武岩跟二崁部落，到了15公里左右，我發現整條海岸線讓我想起了福岡馬的海岸線，依樣風大，那時只能繼續向前緩跑著。

一直到了最後的3公里，遠遠看到跨海大橋，也準備上跨海大橋，當時看到天空已經黑雲，沒多久開始下雨了，ㄜ，好吧，好險快跑完了，就這樣，在澎湖跨海大橋上感受著風大以及飄雨，甚麼破風而行，當自己的破風手，沒辦法，整個臉被吹得像瘋婆子還差不多，都想高歌一曲─今阿日風真透，破風而行很難，我是只能跑9分速啦，看到大海，超怕自己跑到恍神掉下去，就這樣剩下200公尺，進去終點時，還是跑起來吧，就這樣再刷過幾個人，最終以2小時55分成績完賽，整體而言，補給站真的很豐富，還有雪山啤酒，跟很多當地特色補給，還有可愛民眾的加油聲，而菊島馬送的物資還不錯，有衣服有衣保袋，還有環保杯，完賽還有毛巾，算是可以，我想唯一美中不足的地方是今天有幾個補給站沒有水喝，實屬可惜，很開心完成第2個離島半程馬，下一個離島馬-金門全馬見了。

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