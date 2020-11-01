路跑小品／世界咖啡節 來一場咖啡早餐跑

咖啡是否是你一天早上提神的必備良藥？早餐跑，在國外實有所聞，像柏林馬拉松前一天，有免費的早餐跑，從夏洛藤皇宮跑5k進入奧運主場館，然後接著享用美味的免費早餐。

芝加哥馬拉松，前一天有“要錢的”早餐跑，從芝加哥市政廳一路跑進格蘭特公園，途中會經過有名芝加哥劇院，結束之後給你一袋早餐與一頂帽子。

在臺灣也有早餐跑，臺灣的金門馬拉松，在前一天有5k Free Run，跑完送你一瓶300ml的金門高粱

而今日AR Taipei 舉辦咖啡早晨跑，本來課程時間是9/30，因天候因素延至今日舉行，大家知道嗎？ 10/01是世界咖啡日，什麼是世界咖啡日？

由國際咖啡組織（International Coffee Organization；ICO）與全世界的咖啡協會一起在 2014 年 3 月決議，在 2015 年 10 月 1 日舉辦世界咖啡節。從此以後，世界咖啡日就統一定在每年的 10 月 1 日。訂定的理由很簡單：促進市場更加活絡。

課程一開始做簡單的動態暖身，馬克C B ，接著分組配速繞大安森林公園三圈，有6分，7分，8分車，跑者依自己配速上車

三圈跑完，收操完畢，當然不免俗的要來妹子團團拍，這或許會變成妹子團的招牌Pose

享用美味的咖啡摟，貼心的Adidas Running Taipei還告訴我們世界咖啡日的由來，並鼓勵我們跑起步來從家附近的咖啡館開始，每次換一家，如此一來的儀式，便可讓自己越跑越遠，越有動力跑下去，只要能跑，沒什麼不能解決的

在雲林也有咖啡半程馬拉松

享用咖啡摟，用咖啡乾杯一定要的

最後感謝AR，讓我們享用美味咖啡與帶跑，讓我們在疫情期間，仍體會在國外般的早餐跑活動，讓我們妹子陪跑團玩的很開心😊😊😊