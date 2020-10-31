賽事心得／粉嫩路跑 我們的裙襬澎澎歡樂RUN

PINK RUN踏上淡水漁人碼頭，今天的一場路跑 ，顏色很粉嫩 它是粉紅色。

~~~粉嫩得耀眼~~~

雲朵搭配藍天再加上粉嫩的裙襬就是今日的主題，我想跑一場不一樣的路跑，原來跑步也可以很歡樂，不要刻意的追求速度，也不用特別在意成績，一場結合公益活動的路跑賽事，在會場也感受著自己像芭比娃娃一樣，穿上粉嫩的裙子，今天也要隨風飛揚，享受風的甜味。

~~~我們一起穿上裙子~~~

柏油路也是粉紅色我們變得好溫柔好漂亮那麼裙襬隨著風輕輕飄笑容如此甜美

此刻我們被粉紅色包圍了不管你是男生還女生都要穿上澎澎裙只要站在定點拍照擺出甜美 俏皮 可愛的模樣

那麼最搶眼的 是一隻可愛的狗

牠是我們的邦妮

~~~今日牠最紅~~~~

在美麗的路上

大家都可以成為攝影師焦點

~~路跑的幸福 是成為 佼 點~~

記得最耀眼的你記得最甜美的你記得最溫柔的你記得最獨一無二的你我們今天裙襬飛揚了整個賽道一場甜美 幸福的路跑因為我的夥伴也陪伴我幸福的奔跑著在最粉嫩的路上展開 笑容

~~~~一張精選的照片 它是笑容~~~

一場賽事 截然不同的路跑它讓我超乎想像的有趣在通往比賽的路上，也能有歡樂幸福的時刻，是一個繽紛的萬花筒，像鏡子裡看到的花瓣飛揚的景象，每一刻幸福的體驗，填滿了心靈的滿足，又是一場絢爛色彩的跑步活動。

就是我們的裙襬澎澎~~~~

#裙襬澎澎路跑#男生的姿勢也好撩人#女生都甜滋滋的#粉紅色也好適合男生#一起跑步好快樂#一起歡樂跑#HRC的裙襬舞動#最喜歡和我的朋友一起跑步