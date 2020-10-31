賽事心得／2020南庄慢城山水馬 苗栗林志玲帶團跑初體驗

包租婆遊南庄！慢城山水馬拉松，好山好水好人情，風景美得水噹噹～123到南庄,南庄有個山水馬拉松！是的，我的第123馬就在自己的家鄉苗栗完成，賽前內心充滿了期待，畢竟南庄這個慢城辦了許多年的山水節結合路跑的賽事，然而第一次有全馬組別ㄝ，身為在地人的我當然不能錯過這個全新的體驗，所以就呼朋引伴揪團來參加了。

感謝眾多好友的支持，來到苗栗南庄輕旅行兼跑馬。這個帳篷名稱吸引好多人駐足拍照哈哈大笑XD實在拍謝，因為要現場發物資，讓跑友快速找到帳篷，只好使用這個絕招(笑)

第一次有全程馬拉松的組別，路線經過南庄、三灣鄉、獅潭鄉，讓跑者用雙腳體驗山城的高低起伏具挑戰性的路線，盡情享受山林之美。

全程馬拉松組(42KM)的路線如下：

南庄鄉公有停車場(起點) →苗124線→左轉苗124乙線→左轉台三線(獅潭方向) →台三線永興國小(原路折返)

照片來源：2020南庄慢城山水主辦單位

起終點在康濟吊橋下-南庄河堤公有停車場，場地寬敞，起終點動線佳，賽後領取成績、物資、盥洗區動線設計也很用心，處處讓我們感受到南庄鄉農會對跑者的用心及友善。

照片來源：辛榮儀帥哥

一到會場，當然是要來個跑友同樂會相見歡，一定要拍照留念的啦！瞧瞧！大家真的好開心唷~

照片來源：辛榮儀帥哥

因為疫情的關係，賽事相對的減少，大家都非常把握任何的機會自拍、側拍、亂拍，反正就是拍好拍滿就對啦！不要懷疑，這些選手都是跑全馬組的勇腳喔！人生就是要開心過每一天，珍惜當下！

照片來源：辛榮儀帥哥

這是我好朋友的ㄤ，每次在賽事(道)上見面都超級開心，能相聚在運動的路上真的是緣分，珍惜再珍惜！

這是來自台中的尊亦跑友，自從去年底北港馬相遇後，南庄馬再次相見，他參加全馬組，太太則參加半馬組，夫妻一起運動的感覺真的是很棒！希望大家都能開開心心攜家帶眷一起運動賺健康兼跑旅。

照片來源：游尊亦帥哥

我們是一群偶北亂造、歡樂到不行的一群好友，常常一起尋找乾媽的店(雜貨店)買祕魯，更常玩到忘記關門時間的歡樂咖！

照片來源：蔡豆芽帥哥

這又是感人的一幕，就是一家人一起揮灑汗水一起開心跑步的故事。左一是我的先生(賽門ㄤ)，常常莫名其妙發現賽事當天自己要下場跑步(笑)！沒錯！南庄馬賽門ㄤ又跑了10k，金害！他也沒認真看馬尾妹更沒認真吃補給，莫名其妙1小時03分就跑回終點了(虧大了XD)！左三是我的弟弟，大家看看，我是不是推坑王，不僅推老公入跑步的坑，連親弟弟也不放過(哈哈哈)，其實我發現，一起運動也成為家庭聯繫情感的紅絲線，一起運動揮汗參加各種賽事也是很幸福的一件事。左四是弟弟的同事兼好友，我們常常一起相約到不同的地方參賽，這種感覺真的很棒。

南庄山水馬拉松最迷人的地方就是封路給跑者跑，整條道路就是跑者的伸展台啊！有沒有看到加油團，這一站是南庄非常知名的南庄蘇維拉莊園的應援團，每位帥哥美女都精神飽滿、大聲呼喊著加油口號且熱情招的招呼著跑友。

照片來源：辛榮儀帥哥

大家看看，真的是樓上招樓下、阿公招阿嬤一起來當志工服務跑友，真的揪甘心！按自謝！志玲姊姊愛你們唷！

照片來源：辛榮儀帥哥

南庄鄉農會真的很用心，補給品都是南庄當地的特產，志工們笑呵呵地迎接著每位跑友（這些笑容真的是最暖心的鼓勵）走過千萬不要錯過，一定要嚐嚐看喔！

照片來源：辛榮儀帥哥

這些舉牌帥哥是苗栗縣頭份國際青年商會的成員，他們一早就笑容滿面熱情洋溢的舉牌宣傳活動並為選手們加油打氣，他們在12/12舉辦了第三屆RUN頭份青商盃暨北橫公路通車路跑，歡迎大家12/12日一起到頭份參加一生只有一次的北橫公路通車路跑唷！

照片來源：辛榮儀帥哥

熱情的補給站志工，拍手鼓掌迎接著到站的跑者！謝謝你們！你們的加油與鼓勵是我們前進的動力。

照片來源：辛榮儀帥哥

這一站的志工超級超級熱情，草莓果汁盡情喝，無限續杯，小聲地說這草莓汁加上志工的笑容，真的是甜到我的心坎裡，都忘記疲憊了，喝了草莓汁活力滿滿，繼續往折返點前進。乾巴爹(加油)

照片來源：蔡豆芽帥哥

這一站，有一味，是「滿滿的人情味」。這站並不是補給站喔！它位在半馬折返點過去一點約11K的地方，一早經過這裡，大哥就將「阿比」大方與我分享了滿滿的一杯。大哥說喝了再上，跑去獅潭買菜才會有力氣ㄛ(笑死)！

回程再次經過這裡時，大哥遠遠看到就大聲呼喊著我快來喝3杯祕魯，喝了就能順利衝回終點，這時我真的感動到一口喝完連喝3杯(明明就很愛喝)，其實是跑到累了，看到熱情的鄉親們給我們鼓勵給我們加油給我們跑馬的動力。真的很謝謝你們給遠道而來的跑友滿滿的友善對待(就像對自己的家人、朋友一樣)，謝謝你們，南庄有你們真好！

照片來源：辛榮儀帥哥

這是浪漫臺三線三灣路段，上上下下跑到懷疑人生餒，真的一點都不浪漫的啦！還好一路都有高雄安室奈美惠的陪伴，一路歡樂到底。

照片來源：辛榮儀帥哥

跑在浪漫臺三線還可以騙到重機追焦攝影師的照騙，超級開心的。謝謝攝影師！

照片來源：尋寶網攝影師

雖然全馬路線一點都不輕鬆，但還是要帶著一顆開心去遠足欣賞風景的心情，歡樂的完成42K的旅程。

照片來源：范育嘉攝影師

42K的旅程，每個人的心境都不同。有的人埋頭苦幹認真跑，有的人一路嗨到底，有的人看到熟識的跑友一定要自拍一下並互相加油打氣，總之，平安順利到達終點完賽是大家共同的目標，大家都很棒！

照片來源：王瑞村帥哥

熱情的志工們！！！這一站是獅潭鄉永興村，快到全馬折返點了(YA)！志工們熱情的歡迎著大家，他們的笑容就是最讚的補給了，謝謝你們，11/15獅潭鄉也辦了一場「獅潭仙境路跑」，歡迎大家獅潭來一趟仙境巡禮喔！

照片來源：蔡豆芽帥哥

難道是傳說中的…「轉個彎就到了」嗎？！哇！終於到百壽隧道了，這就表示折返點真的快到啦！(握拳)

照片來源：辛榮儀帥哥

跑步路途中～眼睛裡的美好！

獅潭鄉是不是也很美呢？這是百壽部落公園，很適合全家一起出遊踏青喔！

照片來源：辛榮儀帥哥

好吃的食物迎接著接下來的挑戰～～

這個補給站提供南庄的特產，木瓜及涼拌木耳、好喝的湯給跑友品嚐，補充一下能量，繼續前進。

照片來源：蔡豆芽帥哥

守護跑友的暖心醫護組陽光小天使！

這是仁德醫專護理科的學生，利用假日來守護著跑友為大家服務。真愛救護隊，讚讚讚！

正在跑步，看到好多重機騎士、單車騎士帥氣英姿～～陪我度過南庄山水馬拉松！！！

南庄山水馬拉松的路線，平常也是單車族、重機族群最喜歡騎乘的地方，因為這裡真的很美。

照片來源：蔡豆芽帥哥

美麗的賽道，給力的攝影師！

謝謝好友明德大師特地來幫跑友拍照。大家有沒有注意到，這這這…竟然封路ㄝ，整條道路簡直就是跑者的伸展台啊！包租婆要去買菜，旁邊還有醫護機巡守護(呵呵)南庄山水馬拉松是不是很霸氣、是不是很替跑者著想，封路給大家跑ㄝ，揪甘心啦！

照片來源：林明德攝影師

小小的鼓勵，大大的感動！

這群啦啦隊真的超敬業超熱情的，天氣很熱，他們卻一直一直為跑者加油，等到最後一個跑者離開才結束喔！感謝你們對在地活動的支持，因為有你們的付出，大家都跑的超開心的，咱們相約明年見！

照片來源：辛榮儀帥哥

雖然坐車很舒服，但是我有我的堅持！衝啊～

主辦單位真大器，還為跑友準備了這麼高級的收容車！母湯喔，趕快跑，我才不想坐這台車，緊栓(快逃)。

照片來源：蔡豆芽帥哥

再艱難的路也要笑一個！

嘿嘿！再次看到豪毅攝影師時，已經跑了37.5K，還剩4.5K我就出運啦！就可以回到終點了，來，笑一個！

照片來源：陳豪毅攝影師

南庄真的快到了，終點也快到了(撐住)。

照片來源：蔡豆芽帥哥

路途中的小確幸—友情無價~大家一起乾杯！

哇！就是這一群人，他們給了我們希望，他們給了我們跑馬的泉源！這是我思思念念的小海，謝謝走路工姐姐、池姐姐、李總跑完半馬特地帶著冰涼的飲料來幫我們私補，愛你們唷，啾咪。

照片來源：池姐姐

路途中有你們相伴在左右！

超貼心的走路工姐姐、池姐姐、李總跑完半馬特地帶著冰涼的飲料來幫好友們私補，最後10k完全沒有遮蔽物快熱暈，冰涼的私補真的是補的及時啊！有你們真好！

照片來源：蔡豆芽帥哥

感謝我最親愛的老公-賽門ㄤ一直在終點等我，等到頭髮都白了，肚子都餓了，老婆還不回來，一定還在路上混(笑死)

照片來源：芒果攝影師

登登登，我回來了，嘿嘿！6小時07分！唉！又浪費了大會的23分鐘，早知道玩久一點在回終點，呵呵！謝謝芒果大師跑完全馬，立馬拿著相機在終點為跑友服務留下最美的回憶，謝謝您，辛苦了！

照片來源：芒果攝影師

感謝賽門ㄤ總是默默的在終點等我回來，因為有你的支持，我才能到處跑馬拉松，開心做我想做的事，感謝有你。

照片來源：芒果攝影師

路再漫長遙遠…堅持到底...總會走到終點！

回到終點，一定要跟曾教練、賽門ㄤ來張霸氣照，謝謝曾教練，南庄山水馬拉松就是讚！

照片來源：芒果攝影師

回到終點，看到好友謝興帥哥，一定要合拍一張的，恭喜完賽！

恭喜吉雷米高速上凸臺！

感謝仁德醫專復健科運動傷害防護站的師生為跑友服務，賽後的肌筋膜放鬆與舒緩真的讓我的雙腳不再頂叩叩，輕鬆了許多，由衷的感謝。

照片來源：胡媄婷老師

謝謝仁德醫專運動傷害防護站的帶隊老師以及聯大的蔡教授，謝謝你們的付出。

照片來源：胡媄婷老師

這是我的好朋友傅老師，她這次不跑步，而是當10K的前導車，如果她來參加，我想女總一非她莫屬。因為非常遺憾沒跟她合照到，所以硬要放一張她很正的照片上來XD。真的非常謝謝她一直相信我能在關門時間6個半小時內完賽，因為有妳的鼓勵，我更認真更努力練習準備這場賽事，謝謝妳相信我！謝謝妳給我信心，我做到了，YA！

照片來源：Sammie Fu

第123馬，6小時07分玩賽，謝謝主辦單位的用心，讓我們能在一個最安全的賽道上完成42.195K。別懷疑！我是女子組最後一名，太開心了！

賽後逛逛十三間老街，享受一下午后慢城那份悠閒自在。

再遠的路途，總會有到終點的那一刻！

這是我跑的第123個馬拉松，這次跑在南庄山水馬拉松，路途中有很多美景，也遇見好多好多熱情且和善的志工、工作人員、警察、攝影師..等等的加油與鼓勵(最美的風景是人喔)，還有一起挑戰42K，有車不坐卻堅持靠雙腳完成的夥伴們！大家一起加油、一起揮灑汗水，有些人拚速度、有些人拚回憶、有些人拚一個自己的紀錄，大家都平安無傷順利的跑向終點。謝謝主辦單位-南庄鄉農會，謝謝所有的志工、交管人員、警察，因為有你們的付出，才能讓這麼多的參賽跑者開心地完成自己的目標並留下在山城跑步美好的回憶。

南庄慢城山水馬拉松，好山好水好人情，我們下次見！#苗栗林志玲#2020南庄慢城山水馬拉松