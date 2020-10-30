精華影輯／AR 萬聖節街跑

前一日參加北田五千測驗。

群魔亂’五’，北田測五千

北田測五千 變裝主題秀之群魔亂「五」

大概是太嗨了，AR主辦單位邀請參加今日萬聖節街跑。

連日賽事有點吃不消，但盛情難卻，今夜涼爽。準時抵達。

信義區還是依舊是光鮮亮麗，車水馬龍。

陸續看到一些變裝跑者。

後來發現今天的春麗是昨天北田的女僕。真是太有緣了。

小丑就是要姿意狂妄。老實說，自己覺得小丑蠻嚇人的。還是拍拍照就好。等一下換台客五佰。

看了一下，女性跑友比較多耶。

熱身一下就馬上出發了。一大群群魔在熱鬧大街閒晃，不吸引路人目光也難。

台客五佰上身。

我說這一頭綠色是假髮，妹子不相信。是太逼真？還是太適合? 當下無語。冏。

在火樹銀花的街道上奔跑，有種奇幻的感覺。

我愛台客，台客愛我。

我跟妹子，妹子跟我。

很想進去逛一下，但應該會被丟出來。ＸＤ

今夜１０１特別美麗。

熟悉的台北馬起點。

大廚

香緹廣場發糖果。

不知有沒有嚇著妹子們。

台客五百來一張。

魯夫與台客紅一波。

海賊王工作人員，男的帥女的美。

夜店門口一些等著狂歡的變裝辣妹等著入場，好想一起去。ＸＤ

群魔在空曠的廣場奔跑著，難得享受片刻兒時的樂趣。

回到起點，雖天氣涼爽，但變裝一身西裝假髮，早已滿身大汗。

原來是跑個小精靈，本以為是南瓜。

會後要抽出最佳裝扮獎。看到大家的目光，投向我。疑..

還沒有準備好台詞就。。。（哪需要甚麼台詞？ＸＤ）

感謝Jerry 的抬愛。（已經批頭散髮)

贈品相當實用。

感謝主辦單位及各跑友，聽說去年下雨取消。今晚舒適涼爽好天氣。

參與帶來樂趣，熱情帶來友誼，大家一起共譜美好回憶。

相約下次明年見。

＃妹子陪跑團