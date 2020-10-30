賽事心得／阿里山雲端路跑 初次跑全馬就拿獎盃！

2019年開始跑步以來，10公里的時候很戰戰兢兢，半馬的時候很徬徨，到了日月潭環湖和名古屋的時候，反倒很沒壓力，跑著下班，跑著上班，周末走走山或者跑個10幾公里，完成個全馬不是個難事。就在這時候來了個新冠疫情打亂了整個計畫。

但或許這就是最好的安排，不僅拿到了太陽花Tiffany項鍊，又重回一個戰戰兢兢完成夢想的心情，還是在台灣的兩座高山間完成初馬，是不是很美好？(用想的都很美好…)

阿里山雲端路跑延期到9月，時間拉長，身體卻沒有更厲害，反而退步了，在9月前自主跑了三個半馬，不僅成績落在8分速不說，還累的不成人形，跟太魯閣輕輕鬆鬆回來有說有笑，還扛了一堆伴手禮坐火車回家差異超大！

終於來到初馬的這一天，能不能在高山上完成5.5小時關門的全馬，還是個未知數，或許這就是一個完成夢想的魅力吧。

阿里山雲端的跑者不多，但看起來都爆厲害的，不像台北WemonRun的大塞車，也不像太魯閣的全家散步，各個摩拳擦掌戴上厲害的裝備上路，一群一群的跑團更是強悍。5:30天微亮，就這麼伴著粉紅和金黃色的雲朵出發了!

1K~3K

是個陡上坡，平均只有9.3分速，一邊想著慘阿慘阿，一邊想著哀阿只是熱身嘛，幸好之前瘋狂找以前的阿里山雲端跑者評論，都是說前5K很恐怖，心裡早有準備，也為了自己幫最後5K的自己提高了位能而感到高興。

3公里與大神木照相，順便喘一喘XDD

4K~12K

這裡地勢比較平緩，甚至有點小下坡，一邊穩定地追之前落後的配速，一邊想著之後等於是上坡阿怎麼辦，誰說跑馬拉松很無聊的，光是自己的小天使小惡魔吵架就夠忙的XD

阿里山的全馬跑者真的很厲害，也真的很稀疏，一邊跑一邊找樂子，聽著旁邊的大叔們說高山馬好像真的會呼吸不順耶，另一個就說那等一下只好幫你人工呼吸了阿~ 也有看起來很厲害的情侶，保持著速度卻也沒有落下每次可以拍照的機會。路跑的樂趣之一就是聽著各路人馬的閒話家常，玩你超過我，我超過你的遊戲☺

8公里(1h8m)，來到南投與嘉義的邊界

13K~21K

又來到了更長的上坡，在前兩天做了一個華麗配速表黏在號碼布後面，13K已經落後了5分鐘，到底能不能在關門前回來真的真的一點都沒把握，只能繼續往前跑。

阿里山雲端為了落實環保，每個人發了一個矽膠杯，不提供紙杯，真心覺得這樣超讚的。我一路吃著能量膠和胺基酸如果沒地方丟，也是又塞回腰帶裡，看到有跑者吃了能量膠之後往山上丟，有點難過，真心希望大家的環保意識可以再升一級。

這時候來了一個大哥跟我聊天，說哪裡來的啊？我竟然想也不想地說：高雄。說完就覺得疑？這是什麼潛意識嗎？沒想到大哥竟然還想繼續聊，我也從高雄來耶，都在那裡練跑？只好說，我已經在台北很久了中間新竹中壢英國香港我都略過了XD 大哥就說，噢~北漂族加油加油！😉

這個長上坡真的跑地意興闌珊，想到跑前很多長輩耳提面命，千萬不要勉強自己以身體為重，真不知道大家是不是太看得起我，我超想跑到玉山就直接搭回收車回家的阿！

17公里(2h15m)，來到玉山國家公園，在這裡還看到了猴子和猴子天橋☺

到了反轉點半馬剛剛好2hr50min，超過了關門時間的一半，也就是我的後半馬一定要比前半馬快才行(冏) 一路都在不及格邊緣前進！

21K~32K

一切的辛苦都在折返點之後雨過天晴，一路保持著7分速往下衝(疑？7分速能說衝嗎？阿不管~)。

好笑的事來了，一過30K，距離關門還有一個半小時，數一數也不過只剩下12K，心裡喜孜孜的想著，那豈不是每公里跑12.5分鐘就可以過關了！雖然心裡覺得很高興，但還是不放心地往前邁步。又跑了兩公里才發現，一小時是60分鐘不是100分鐘阿，一個半小時是90分鐘不是150分鐘ㄚㄚㄚㄚㄚ…默默的跑了兩公里，內心小劇場就這樣演了15分鐘，冏中之冏😣

32K~39K

跑到這裡真的很跑不動，是不是撞牆不太確定，因為腳並不是抬不起來，跑也的確還有在跑，但速度真的快不起來。這段就是整個下半馬中比較平緩甚至有點小坡的路段，速度就維持在7”50~8”26。有個跑比較快的大哥輕盈的從後方追來，說道：加油加油不然會被關門歐! 我知道會被關門阿，但跑不起來是有啥用。這時候甚至有個光著腳的小哥從後面光速追上，一路不停歇的往前跑，完全不是之前32公里碰到的任何一個跑者，真的就是不知道哪蹦出來的神人，真是無奇不有阿~這個世界。

3.5公里(4h21m)，重回阿里山風景區，這時交管大哥說，前面沒有幾個人歐，你是10幾名！蝦毀，10幾名？看了看配速表，我不是還在關門的那邊嗎，這個主辦單位也太搞笑了，辦個活動幾乎沒有人過關。

40K~完賽

不知不覺來到一開跑的陡上坡，現在對我來說就是個超棒的陡下坡阿！只要邁開腳步就可以利用重力往前進，最後2.2公里，剩下15分鐘，衝了嗎？衝了吧！一路加速到6”05，來到整個全馬的最快速度。在最後一公里老公還打電話來，老娘要是接電話就被關門了啦，一路一路跑回終點，5h28m57s，成功！

完賽，累到無法表情管理

成果發表，感謝最後的下坡，還有不放棄的自己。整個配速超平均，好像跑在平地上一樣，甚至後半馬跑得更快一些。心率就明顯後半馬比較低一點，畢竟是下坡嘛，同樣速度真的比較不累。

完賽證明，拿到第一眼當然是看時間，能完成在阿里山跑到玉山再跑回來的高山全馬，還能在5.5小時內達成，真的超感動的(但沒有哭😆)。第二眼是我是女生第11名!! 組別第2名。接下來就是報平安，LINE群組炫耀一番😁😄😃

正當要回家的時候突然想到，分組第二名的意思，是我有獎盃嗎？趕緊詢問工作人員，沒想到我真的有獎盃耶!!! 一個只求關門前到達的目標，沒想到初馬獎盃與分組獎盃願望一次滿足。

苦苦在領獎台旁等第三名的跑者，最後在身體冰掉之前先把獎盃帶回家，頒獎儀式就算了啦，我這個人這麼低調XDD坐車前陸陸續續還有跑者回來，也都能拿到獎牌，那我到底是為什麼要衝的這麼辛苦啦！

這次除了自己上陣之外，還有老公跟韶融參加5公里唷！超級無敵可愛J

其他補充雜七雜八

補給品：胺基酸之前沒試過，真的超苦超難吃，還是喝完水才吃，到下個水站又要2.5K，整個也是很冏。本來有預定每一小時吃一包能量膠，每10公里吃胺基酸，但到最後都亂掉了，想吃再吃。每個水站都有喝水或運動飲料(通常是喝水)，沒有吃餅乾只有吃香蕉。

耳機：大約是在14公里開始戴耳機，最後三公里沒電。有些前輩說聽音樂會步頻不合，但我真的有音樂會跑比較快，大概是分散注意力的關係。

手錶：後半馬剩下10K很緊張，電力大約剩下25%左右，一直希望不要沒電不要沒電，結果跑完回到家竟然還有15%，Garmin的電力真的是個謎。

完全沒照規劃來的時間表XD