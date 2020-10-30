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訓練心得／馬胎古道 Trail Run
位於新竹縣內灣的馬胎古道
從內灣老街走一小段公路
再過粉紅橋就到達馬胎古道的登山口
一開始陡是緩坡往上
再到階梯步道
沒多久就到休息涼亭
涼亭旁有叉路道南坪古道
先繼續再往上
經過百年茄冬樹
就到達繩索橋
過溪之後再繼續往上
開是慢慢陡升
到達竹林路段
就會到另外的登山口
往產業道路就會到嘉興國小的義興分校
沿著原路折返
回到涼亭往南坪古道前進
路線都是沿著山腰前進緩下
再到階梯路段就會回到產業道路
往下再接到內灣吊橋
就可以回到內灣老街
路線不長
全程不到10K
回到內灣老街還可以逛老街吃美食
非常親民又棒的路線
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