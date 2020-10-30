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訓練心得／馬胎古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

位於新竹縣內灣的馬胎古道

從內灣老街走一小段公路

再過粉紅橋就到達馬胎古道的登山口

一開始陡是緩坡往上

再到階梯步道

沒多久就到休息涼亭

涼亭旁有叉路道南坪古道

先繼續再往上

經過百年茄冬樹

就到達繩索橋

過溪之後再繼續往上

開是慢慢陡升

到達竹林路段

就會到另外的登山口

往產業道路就會到嘉興國小的義興分校

沿著原路折返

回到涼亭往南坪古道前進

路線都是沿著山腰前進緩下

再到階梯路段就會回到產業道路

往下再接到內灣吊橋

就可以回到內灣老街

路線不長

全程不到10K

回到內灣老街還可以逛老街吃美食

非常親民又棒的路線

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