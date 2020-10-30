訓練心得／馬胎古道 Trail Run

2016年，我為了一段戀情的結束而開始跑。 跑步把我難過的日子填滿，我也試圖在跑步中忘記如何難過， 每天早上5點起床，換上一樣的裝備、戴起手錶，對鏡子深吸一口氣，然後再對自己說「我可以的!」，是每

2020-10-29 10:15