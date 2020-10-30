2021年波士頓馬拉松 因疫情延後登場

慢城山水馬拉松，一點兒都不輕鬆。因為我又要跑42.195公里長的馬拉松了(目標是破四就好)。記得在今年年初的一場馬拉松受傷之後，現在練習跑長距離時，心裡總是有陰影存在，害怕長距離的跑步會讓我再一次受傷

2020-10-29 09:31