市民跑者大爆發？長榮半馬成績趨勢統計圖表

資料來源：中華民國路跑協會 統計製表：Bigfish

長榮航空半程馬拉松邁入第三屆，越來越多人將此盛會當作年底馬拉松的期中考，在成績的人數趨勢有明顯成長的趨勢，男子 1:20 到 1:40 內、女子 1:30 到 1:50 內的跑者都呈現線性成長，女子方面今年甚至是倍增，以下為全體綜合、男女組、分齡組個成績人數的統計和圖表。

從整體成長趨勢來看，1:20、1:30 內都有成長外，1:40 內顯著成長，顯示進階跑者（有練過）急速成長！

男子組各成績呈現規律成長！

女子 1:40、1:50 內以數倍的方式成長，從新手村出來成為進階跑者的女生急速成長！

男子分齡成績趨勢

男子組方面，三十到五十歲族群成長顯著，反映了更多壯年男性投入跑步或耐力運動並加以訓練。

女子分齡成績趨勢

女子分齡方面，三十歲組今年以井噴的方式成長！輕熟女世代正掀起一陣認真運動風潮！

當然，這只是一年當中其中一場比賽的分析，整體水準是否真的成長，我們年底拭目以待。