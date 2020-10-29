賽事心得／慢城山水馬拉松 完賽達標330

慢城山水馬拉松，一點兒都不輕鬆。因為我又要跑42.195公里長的馬拉松了(目標是破四就好)。記得在今年年初的一場馬拉松受傷之後，現在練習跑長距離時，心裡總是有陰影存在，害怕長距離的跑步會讓我再一次受傷，所以現在跑長距離時，速度都會放慢不敢衝太快。

慢城！慢城！真的是慢城嗎？在起跑嗚笛聲響起，看到大夥們一個一個的奮力向前衝，好像轉個彎就可以抵達終點似的(當然這是不可能的)，而慢城在剎那間就變成快城了，想當然爾，我也不遑多讓只好跟著大夥一起向前衝了。

在開始跑步的過程中，想說今天目標有達到就好，所以就跟著跑團(頭份夜跑團)的團友邊跑邊聊天，這樣跑步有伴比較輕鬆不會有壓力，而且今天的天氣也很涼爽很適合跑步(沒有太陽)，所以在不知不覺中，跑步的速度也跟著提昇上來了。加快速度對自己而言是沒有太大問題，但是並不是每個人都是如此，所以我就這樣跑著跑著，而團友們也就一個一個不見了。等到我從21公里轉折點跑回程時，團友們又一個一個的出現，只是出現在對向而已。

慢城山水馬拉松，有山又有水(就是跑山路啦)。沿路上天氣非常的涼爽，而我的腳步也沒有出現不適的感覺，我想我應該可以維持相當速度跑完全程。雖然這場事沿途補給站補給品不錯，但是今天我的狀況也不赖，所以只好放棄吃美食的機會，採取一路衝回終點。

回程上雖然沒有看到激勵的標語，但是數著30、31、32……到40、41、42再看到終點拱門，我想我今天的目標已完成(全程跑步完賽)，而且最後成績不錯330，也幸運檢到分4。比起上一場(小腿抽筋，邊跑邊走完賽)來的好，其實跑步是一項運動，真的是無傷完賽比較重要，所以現在跑步中有出現狀況時，我就會放棄成績，讓自己能順利完賽就好。

這次頭份夜跑團的成績雖然不是很理想，但是每個人參與活動的熱情不減，對成績或多或少有些失落，但是只要大夥在一起，管他三七二十一，跑團永遠在一起。頭份夜跑團週二溫診所前跑新路、週四7-11前跑永和山團練，歡迎大家一起來參與。