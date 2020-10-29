賽事心得／長榮半程馬拉松 嚴重車禍後的重新出發

2020年10月25日，距離開賽時間還有30分鐘，站在長榮半馬起跑區裡，跟著生啤教主一起進行簡單暖身緩跑，起跑線前的空氣裡瀰滿著躁動的氣氛，隨著一吸一吐讓懸浮的興奮進入血液中，混雜著賽前攝入的咖啡因，一起流入鏗鏘有力地鼓動著的心臟。回想起，一年前獨自躺在北加州的家，因為一場無法預期的高速公路上的追撞意外，改寫了所有人生計畫和夢想，車禍造成腦震盪的頭縫四針和連帶的背部骨頭及神經受傷，當時連一公斤不到的重量都成了障礙，也沒想過年輕的自己會有一天連行走都變得如此有負擔，那時只能躺在床上望向蒼白無力的天花板，在理智的邊緣掙扎思考著生命和世界的盡頭，也曾幻想過無數次如果自己還有機會重新站上起跑線的那刻，會更珍惜。

比賽在天空仍是霧藍色的清晨五點半開始了，跟在生啤教主身後跑著，腦中漸漸浮現起七月時的自己，當時很想跟過去受傷軟弱的自己告別，於是在當了假日跑者多年後，終於決定認真投入規律訓練，並為自己訂下的目標是半馬破百，想藉由每次練習的汗水和心跳來忘卻那些車禍和感情受挫留下的傷與痛。但半馬破百對七月時的我來說，仍然聽起來有點荒唐與狂妄，因為距離當時最近的半馬成績是在三月時參加的半馬自測活動，那時連半馬 sub2都跑不進去(自測成績是2:03)。對於三月自測成績，總有些藉口想掩飾內心的羞赧，或許是因為在外漂流幾年裡，身體忘卻了台灣炎炎夏日深刻在皮膚上的熟悉感，所以總是稱呼超過20度的天氣為炎熱，但更大可能是車禍後幾近停跑，以方便進行骨科診療近半年所造成的體能流失。

縱然客觀條件似乎都不容許我如此大膽妄為，但總會想起生命中的無常和身不由己，相比之下，每次的訓練卻是能被自己牢牢掌握的，透過七月到十月陸續的10公里左右賽事去檢驗每月的訓練成果，從八月底的台新女子10公里（完賽成績48:02），九月底永慶盃10.5公里（完賽成績48:31），賽前三週的大約七八分力的節奏跑12K (pace 4:38)漸漸地我相信自己離破百不遠了，然而，這一切卻在賽前近三週某次雨天的訓練結束後破碎，在訓練結束後並沒有馬上換乾衣服，並且還在餐廳的強勁冷氣下吃了15盤壽司，又冒雨騎著自行車回家，最終導致並不僅是一場簡單的小感冒，而是內部器官的嚴重發炎，停止訓練並進行長達10天的抗生素療程，每天看著自己的體能往下掉伴隨著發炎症狀的不適，心情真的是走入谷底。

一直到賽前兩三天身體已經康復，但體能卻不像三週前，想過無數次要棄賽，最終還是敵不過自己想嘗試的心，或許就先用破百的速度跑跑看，中間若是不行就直接放掉吧！於是，抱著這樣的心態安然度過前面10公里，但在幾近停止訓練的三週裡，沒有一次距離超過10公里的訓練，內心的心魔就開始佔據整個腦海，覺得自己似乎快抽筋，而胃和側腹也似乎開始隱隱作痛，於是就告訴自己是時候放掉了，從10公里起就開始用五分速慢慢龜回終點，並認真的對每個鏡頭微笑，珍惜難得有機會可以拍出一些跑步時的美照（謝謝攝影師）。

但當看到17公里的告示牌後，不知道是不是休息了太久，還是腦海中突然浮現不知道跑去哪裡的教主的聲音，以為他跟我說快到了，為什麼不開出去早點結束然後回家休息，於是身體又突然開始有動能慢慢加速開回終點，最後一公里跑出了全程最快的一公里，終點前100公尺甚至跑進三分尾，最終整場比賽以1小時42分01秒結束，但整場心率只有164（我的比賽心律一般都會接近180），只能說破不破百真的只是心魔作祟而已。

最後，要感謝在台新路跑認識10公里女總一傅氏宗親陪我一起共跑，中間被鼓舞好多次，還有最最感謝生啤教主在我身體發炎卻還想去偷訓練時對我嚴厲開導，認真的告誡我健康才是最重要，才能讓我真的放掉訓練。

對於一個多年的假日跑者來說，即使最後沒有到達原本目標，但這場卻是一場相對完美的比賽，在準備的過程中，應用了這幾年看得不少訓練文章和書籍還有和認真訓練的跑者交流所學到的各種知識和訓練模式，從我大學時期很紅的丹尼爾一直到已經被瘋狂商業化的漢森，在權衡這些下開始投入規律訓練，也非常感謝同事雷米午休時會帶我做跑著的核心訓練和放鬆以及分享他的羅曼蒂克馬拉松訓練法，還有逗朕炮團的每位團員，同時很感激還能因為跑步和在許多現實世界可能終生是平行線的人們，有了交集甚至成為朋友，這或許就是馬拉松另外的魅力吧！