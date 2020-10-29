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精華影輯／北田測五千 變裝主題秀之群魔亂「五」

運動筆記 / ChenLe Wang

繼上月北田測五千後跟裁判長的約定。妹子陪跑團場場報到。

此刻與妳同在

妹子的約定

這月剛好是變裝主題秀，月斯特擔任配速員，臨時糾團熱情參加。賽前構思變裝也花了許多心思。

帶著期待的心情到了北田，秋高氣爽的天氣令人覺得舒暢。

一如往常，一樣是滿滿後補人群。

學姊頭目費心準被的補給，太厲害美味了。

一開始有點忐忑。後面的阿伯一臉驚恐。ＸＤ

場場必到的鱷魚姊一起來打氣，那個棉被的厚度跑起來真是不容易阿。

小丑就是要放得開，狂妄。

一言不合，馬上開幹。

這哥的氣質，也頗有小丑之風。

先跟裁判長報到。

先跟團員照一波。

今日準備嗨翻北田雅典娜。

 今日變裝先照一張。

準備先開跑了。

感謝加油團。

帥氣蛛蛛。後面都是妹子。哈。

本日最搶眼。

聽說攝影大哥的記憶卡都快滿了。ＸＤ

眾美女們，譜出美麗的畫面。這不是北田，這是天堂阿。

麗莎姊。

Jennifer

超模女總一Amber。

年輕帥氣邦哥，下次我也要穿棒球裝。

眾團員帥照。

哇哇臉社長，缺氧的幾米。

威志。

500 彬。

中興哥。

連路人都不放過的流刺網大將軍，宗哥。

狂野的赤腳快腿　蘇洛哥。

最強山路女王，佳蓉。

新五泰高速團。

我認識最快的馬，晃晃。哥教我怎麼跑步。

女神美腿大合照，每一雙都很可以。

必備幾米賽後表情包，你把周圍氧氣都吸走，旁邊人都缺氧了。

巧遇小丑女。假髮畫妝氣質道具滿分。

當然要來一張。

一旁雅典那還在忙。

靈魂三億男　建廷。

歡樂的時刻一定要用力紀錄下來。（疑我怎麼變五百了，蠻適合走台客風。ＸＤ）

突然看到這一幕有點感動。希望天荒地老，對你的妹子不離不棄。

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以下是裁判長專區，裁判長答應你的網誌來了。

裁判長專屬。

裁判長的小秘書。

還是裁判長最受歡迎。哈。笑容一百分。

贈雅典娜糖心蛋，妹子陪跑團胸章。本團VIP。

依依不捨到最後一刻。

最後爆棚大合影。

感謝山貓團有及裁判長一起合影，及所有工作人員及各地跑友。

暫時放下紛亂的日常，用一顆單純的心去追求一個簡單的美好。

妹子陪跑團祝大家賽季開始不受傷，連破PB加破三。

＃妹子陪跑團

棒球

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