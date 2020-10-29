跑步小品／Why Do You Run？我為跳躍文字而跑

2016戀戀桐花，縱身一躍

2014參加第一場路跑，2016開始了路跑的人生，有時常常在想，我為什麼而跑，朋友？家人？馬尾妹？健康？興趣？，剛開始朋友找，就一起參加路跑比賽，後來帶著家人也一起來參加路跑活動，每次跑完都靠訴自己不想再參加了，但過不久後又再次的找比賽參加。

2019年遠東馬當志工，遇到苗栗林志玲

直到有次參加永和山路跑時，有人穿著睡衣拿著復古菜籃手提袋在跑步，路上的滿多的跑者都跟她招呼，也有一個丫伯，穿著一件胸口挖兩個洞的Ｔ恤邊跑邊長叫。隨著比賽場次的增多，知道了很有特色的跑者，如穿著蜘蛛裝的跑者、有背著布娃娃跑步的跑者……等，而我呢？好像沒什麼特色，只是一位普通的跑者，一名路人，我要怎麼才有自己的特色呢？在參加戀戀桐花路跑時，看見攝影大哥在前方，於是就緃身一躍，留下了雀躍的一刻，事後朋友說我的超級瑪莉跳很特別，於是之後的賽事，只要有機會就會來個「瑪莉跳」。

2017年從運筆得知配速列車，列車長揪團練，把一次團練的心得發表出來，沒想到被刊登在運動筆記FB粉絲頁，點閱人數達四千多人次，於是從那之後只有參加路跑活動，就會用文字網誌記錄下來，多次入選至運動筆記的精選心得，也成了寫作的動力來源之一。

第一篇網誌刊登在運動筆記FB粉絲頁

前兩個月，女兒田徑隊學姐的爸爸，觀賞比賽時遇到，聊著小孩的比賽，聊到大人的運動，是不是有在運筆當寫手，他有看過我的照片或網誌在運筆出現，只是把自己跑步的心得或感想書寫出來而已，此時心裏有點小小的開心，沒想到有人知道。

現在問我為什麼要跑，我跑的不是比賽，我跑的是回憶，把精彩的一刻，跳躍的一瞬，用文字與照片記錄下來。

#GarminTW

#WhyDoYouRun

#Forerunner