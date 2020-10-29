賽事心得／日月潭環湖馬拉松 來來妹29K的總五得來不易！

這輩子來來妹其實沒有想過能夠得到"總五"的殊榮!!

當初報名參加2020日月潭馬拉松，只因為我的初馬(42K)選擇日月潭(好像很神經...)，卻沒跑過半馬。

剛好跟著捷豹好友們一起到南投玩樂兼跑馬拉松。

2020年，因為疫情關係，很多賽事一一取消，但卻沒澆熄來來妹對跑步的熱情。

反而開始認真練跑。

人，生活著不就是要不斷找尋目標!!

好險下半年疫情趨緩，我的日月潭馬拉松，太魯閣馬拉松 照常舉行。 於是，來來妹決定來"突破"點什麼!

其實2020日月潭馬，我把它當作太魯閣比賽前的 Long Run 訓練!

賽前，其實來來妹給自己的目標是2:45完賽，當然如果狀況允許2:30是最好。(我其實知道很難....)

賽前，捷豹好友們不斷給我"鼓勵"，替我"加油"，也對我一直很有的信心。

我知道我不能辜負對大家的期望，也不能辜負幾個月來，每天早晨4:30 陪我練課表的教練。

6:35起跑前，來來妹很緊張，望著2:30的Pacer氣球，心想等等一定要跟著他們跑。

可惜，在5K上坡時，就因為大腿痠痛跟不上，只能眼看氣球越飄越遠，最後已看不到車尾燈了....

此時，只能想著只要不被後面2:45的丹尼車追上就好。

一路跑下來，其實來來妹的心理跟身理狀況都很不錯，偏偏腳就是使不上力，我知道應該是我練不夠....

也沒有去想要拚到總排名，因為我給自己目標是"2:30"完賽就好，是大家及教練對我的期待。

一路上，不敢看自己的配速，因為我知道會影響我的心情。

跑不下去的時候，想著教練說:抬頭挺胸，調整呼吸，步伐大，步頻慢的口訣。(呼吸真的很重要!!)

上坡時，我不停；下坡時，也不會特意加快，這是來來妹一直以來跑步方式。

所以即便25k後轉彎的長上坡，再怎麼煎熬我也不會停下腳步休息。

好不容易看到隧道口了，也謝謝有兩位工作人員妹妹，騎著機車，拿著相機替我側錄，告訴我:快到了。

這時，我加快速度往前衝。

原來"人"都是需要觀眾的，看到終點前的人們替你歡呼跟加油，你能不努力嘛!!

一直到拿到成績那一刻，看到"總排: 5/600 (女總)"，其實真的嚇到了，也沒有想到拿到我人生第一個總排。

其實，沒有在2:30完賽，對自己挺失望的，但是很感謝大家還是很替我開心。

當然，我自己也很開心，沒有在目標內完賽，是因為自己練不夠。

在台上頒獎的時候，我穿著捷豹慢跑的衣服，覺得很光榮，很替社團爭光。

獎跟榮耀，只想獻給我的家人，捷豹跑步團及我的教練。

沒有你們，我不會有機會站在這個台上。

來來妹，會繼續努力!!

To be continued......