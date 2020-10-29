帶小比旅跑台灣／浪漫雙教堂半馬 邊跑邊唱好歡樂

大家看到北門，會聯想到什麼？水晶教堂，對，沒錯。今天我們來到很有名的水晶教堂跑跑。

這場也是因為疫情的關係，而延到10月24日，一大早我便開車載比比到北門參加這場賽事。

因為報名的人並不多，加上有很多人都去參加別的賽事，所以認識的跑友並不多。

我到現場一直找牛和寶的蹤影，結果發現他們二個人沒有來，這二個騙子，欺騙阿木的感情😭

起跑前，我遇到了林曉莓，我們便相約一起跑，在這裡很謝謝她幫我推比比跑跑。

另外我也遇到了馬場KTV王子吳佳陸，他竟然帶二隻麥克風，天啊！這要逼死誰，當場我們二個人就邊跑邊唱了。

因為這路線比較偏僻，所以沒什麼人，我們二個人也唱的很開心，只不過跑步唱歌很累餒，高音都唱不上去醬，而且也很喘。

因為邊跑邊唱的緣故，所以經過我們的人都露出笑容，有的人也跟著唱起來。

是不是，跑步就是要這麼歡樂，才讓人有動力跑下去啊！

因為路線的規劃有點怪怪的，所以這場很多人都跑錯路了，這是需要改進的一點。

只不過在開賽前我和主辦聊過，她的用意也是希望賽事，而帶動當地的經濟，因為那裡的工作機會並不多，一些比較年長的長輩，有的日子都不好過，只能賣一點小東西給來玩的觀光客，其實生活並不是很好過，所以主辦姐姐，她才會選擇在那裡辦賽事。

我們四個人就這樣子歡樂的回到終點，領了一個便當和完賽禮，然後可以憑號碼布進去水晶教堂參觀，說真的，我還沒進去過耶，這次進去真的是託主辦的福氣啊！也希望她們未來的賽事，能越辦越好哦。

在此謝謝曉梅、佳陸陪跑及幫推。

謝謝辛苦的志工

謝謝辛苦的攝影師

謝謝一起拍照的跑友

#2020浪漫雙教堂半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣