跑步小品／Why Do You Run? 我為「相遇」而跑

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運動筆記 / Jane Lin

跟很多跑友比起來，我的跑齡很短，2020年5月才加入台大跑跑團。

一開始跑步的目的只是想讓自己體態更好，為了逼自己，糊裡糊塗報名長榮半馬，說真的21公里是什麼境界，我一點概念都沒有，只覺得一定要逼自己，因為我原本不太喜歡跑步，把自己搞得一身汗又喘吁吁  真的不愛，所以找了一場賽事報名，也沒有拉人 傻傻地覺得就算只有自己不管如何都做得到。（為什麼會報長榮半馬？因為我只聽過這場馬拉松阿😂）

回想起今年5月開始，每天8-9分速跑4公里，就算還在台大上課  我也是下班後用跑的過去上課，不然就是下課後快走到台北車站，堅持1.5個月不間斷  希望自己可以進步，還好我貴人很多，加入台大跑團後  群組裡的學長姐關心新加入成員的狀況，當初的我不曉得什麼是心率、什麼是距離，總之一切都不懂啦！但就天天跑跑下，慢慢了解什麼是跑步，也認識一群愛跑跑的學長姐，跑步完後的補給跟活動，讓我對跑步的觀感慢慢改變。

我的運氣真的很好，認識了亭廷。在台大跑跑團裡對她略有耳聞，就是一個很厲害的助教，跑得很快，還跑山路，她發現我在跑步後，邀請我參加妹子陪跑團，開啟我另一個跑步境界，還記得跟她一起到台大操場團練的那一天，第一次練習就是跑間歇😅😅😅

間歇是啥米碗糕我真的不知道，雖然有聽學長講過，也帶我練（應該說學長跑我沒跑😅  所以還是不懂阿）

7月8日的晚上  是我第一次參加妹子團團練，彬哥和教授很好心說要帶我跑間歇，彬哥跟我說：「妳就是用最快的速度衝出去就對了」，後面還沒聽完，我就盡全力衝了出去，然後50公尺就GG了！（平常8分速的人是怎麼用4分速跑間歇阿）這件事現在還是會被彬哥拿來開玩笑，因為他還沒講完後面的話「大概跑個10圈 一圈快一圈慢」，我就拼命衝了，後面自己在跑什麼完全不知道了，哈哈。

跑完以後跟著妹子團的彬哥 、樂哥、魁哥、教授、阿嘉 和亭廷一起到台一吃冰，這群大神們跟著亭廷一起叫我學姐，我當時心裡os:這是什麼詭異團體，新人都要被叫學姐嗎？但因為我實在太菜了也不敢問，所以就這樣一直被大家叫學姐，想不到竟然成為妹子團裡的唯一學姐😂（有點註冊商標的概念）

加入妹子團後  很多人我都沒見過啊！但是大家卻包容我在line群組543厚臉皮的聊天，常常一個上午就300+訊息，我的話很多真的對不起啦！好在7月12日跟大家一起到淡水出遊，成功解鎖超人哥、頭目、吉米、江江、威志、書萍、高大、紹邦、宗諭、建廷，後來還一起參加線上環台賽，早晚班同學輪流貢獻，雖然弱弱的我只能每天貢獻5km，比不上一堆一出門就半馬的大神們，我還是跑得很開心，還不小心發了2倍券給建廷 、發了3倍券給彬神，也是因為這樣讓我見識到大神的實力阿，彬哥竟然一言不合就超馬，還是在狂妄的夏季，實在太讓人驚嚇了😁

開心地跑步後，某天我突然從床上下不來，躺了一小時後，去看了骨科，才知道我讓自己負荷過高， 不小心傷到腰了，我只好乖乖養傷，這時候我才知道原來跑步已經是我生活中重要的事情了，沒有辦法跑步  真的覺得好“矮油”，群組裡大家對我的關心、也分享自己運動傷害的事蹟，真的讓我學習到很多，我也乖乖休養兩週，就在休養期間，妹子團的夥伴們，讓我上了人生唯一一個凸台！在大家接力下  我們竟然跑了第五名！

線上還台期間，也讓我和更多美景相遇😊

線上環台結束後，頭目自主製作徽章，是我的第一個獎牌，很美！美的不只是配色跟文字，而是在群組裡每個人的熱誠與真心！6452.07km 不只是數字，而是在群組裡是眾人合力奔跑的結果，即使沒有參與環台賽的夥伴 ，鼓勵和加油卻一點都沒有少，我想自己會愛上跑步，一定是因為每個人給我的能量。

後續我還參加了好多次活動，慢慢地認識越來越多人，例如充滿正能量的跑步名人象總跟蕾蕾老師，佳蓉、阿騰、妙妙、小瑜、小敏、麗蓉、Leo、蘇洛、婕莉、社長、輝哥、蜘蛛人特哥、玉米哥、汶神、大師兄、Jennifer、Lisa、Iris、中興哥、家榮哥、Amber、Alice、彥綺、如崴、猴弟、小蛙、Kitty、桃桃、怡娟學妹、雅蘭、維秀、Kiki、小辛、澎湖王、家援、奇育、哇哈哈、于喬、冠儒、小玉、鋼鐵V，還有被我拉進來的芃均、勞哥、德芬、馥麗，跟高雄分部長書帆和分部長夫人卉萱....，實在是族繁不及備載啊！

妹子團也在創社元老樂哥，彬哥跟魁哥的經營下，越來越成長茁壯了！

每一場賽事，都能和新朋友相遇，不論是跑很久的跑友，還是熱情的志工大哥大姐，甚至是剛開始跑步的可愛高中生，都讓我覺得，一切多麼新奇有趣😁

Why Do I Run？就是為了跟您們相遇啊！

大家一起快樂的跑步，一起在這塊美麗的土地上，遇見更美好的自己吧！

#GarminTW #WhyDoYouRun #Forerunner

環台賽

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