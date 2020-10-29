跑步小品／Why Do You Run? 我為了更靠近你而跑

2016年，我為了一段戀情的結束而開始跑。

跑步把我難過的日子填滿，我也試圖在跑步中忘記如何難過，

每天早上5點起床，換上一樣的裝備、戴起手錶，對鏡子深吸一口氣，然後再對自己說「我可以的!」，是每天的例行公事。

2020年，在一趟放逐自己的旅途中認識了新朋友，

新朋友熱情的把我帶到他們每周二晚上的跑步團練活動，每周假日又帶著我一起跑長距離。

從操場跑到河濱，再從河濱跑到山裡，從料峭春風，跑到冷冽寒冬，我們一起報名年底的馬拉松，討論下一個一起參加的賽事，日復一日，充實的讓我充滿下一個期待。

日子一天天，在每一次的跑步中，練習心跳加速的間歇、目標配速的節奏、漫長又折麼人心的長距離。

在每一次起點前互相的加油，追上對方時瞇起眼的笑容，以及大步跨向終點前，那個咬著牙的你，也許都是讓我繼續跑下去的動力。

不知道從甚麼時候開始，我忘記我為什麼而跑，

可能為了甩開難過而跑、也可能為了更靠近你而跑。

跑步，已經成為我人生中不可或缺的一部分，未來，也會一直跑下去。

Running has become a part of my life.

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner