跑步小品／那些年傷痛教會我的事 莫急莫慌莫害怕

這不是什麼破2的勵志故事

而是受過大傷後重回軌道的心路歷程

想要跟曾經與傷共存或現在還在對抗的你分享

前人都是對的，能力都可以練回來

只是需要時間

不要急，

越急對重返訓練沒有幫助甚至還會拉長時間

——2018榮耀年

年頭萬金石本來還得棄賽（後來4:45完賽）

結果一個月後從女子半馬初次破2

年底台北馬就sub4(3:56)到手

那年跑班最佳新人獎非我莫屬吧

（左：萬金石 中間：台新半馬 右：台北馬）

也因為一路太順暢，就開始亂練

想要在隔年國道馬破PB

不但沒有好好休息（沒做跑後月子）

還不知漸進訓練的重要

連續三週長跑全程都以馬配跑了30km以上

其實同學那時看我跑了兩週都有提醒我不要衝

但我覺得就是狀況好才要練啊

殊不知疲勞早己累積

就在第三週長跑日

一個再普通不過的早上

在跑的過程不想被路人影響配速（就是被擋了

）而超車

大腿後側好像拉到，拐了一下怪怪的

這時候我跑了21km，但今天訓練時間還沒到

我就這樣再跑了16km

結果回來我連架機車中柱的力氣都沒有

完了，我是不是受傷了

是的。。。我受傷了

從2019.1月底到4月都在治療

到女子半馬當週我問醫生說，我可以跑嗎？

醫生說可以，也交待接下來不是賽季

不要再把自己弄傷了

2019女子半馬 就是跑完就好

56月跑得少相安無事

結果第二個錯誤來了

因為跑班9月開學

要在開學前暖身一下

參加同學開的挑戰

一下跑量衝太高

6月才160，7月就衝到240

還一天兩練

覺得自己狀況好像恢復囉

然後，又是一個再普通不過的日子

我又受傷了

—-開啟治療之路—-

人家跟你講哪個醫生有效你就去

只要能跑就好

只要叫你停休的醫生就下次不連絡

所以我曾經一個月內

每次上課前就去挨10針

花錢不心痛（那陣子醫藥費可以買2雙Next %）

但打那10針真的痛

就只能跑6km最多

同學起手式就是14，15km

你只能在那裡6km，還得打針才能跑

雖然大家都跟你說再練就有

但心裡不急不難過是騙人的

曾經就在跑班上完課

在信義路等紅燈時

對著周先生大哭吼著

「為什麼別人跑就沒事

我跑就受傷

我是不是天生就不適合跑步」

—-沒有不適合，只有不了解—-

每個禮拜打針治標不治本

加上腳稍微好就想吃課表

反覆受傷沒有好過

後來去看康富診所的富翔才慢慢好起來

好起來後循序漸進的訓練

跑量慢慢堆

加入肌力訓練

目前狀況還過得去

整理一下過去一年的問題

1.身體結構問題+肌力不足

2.跑量一下加太多

3.不懂恢復的重要性

你可能會說，那個誰誰誰這樣練也沒事

沒錯

就是有人天生神力天生麗質

不做肌力

跑量愛怎加就加

也沒在放鬆

然後沒有受傷

但！

每個人就是不一樣

請好好了解自己

2018那年我記得姿霖小史叫我去重訓

我說：沒時間

2019美惠說 瑜伽對跑者放鬆不錯欸

我：最討厭瑜伽了，而且沒時間

2020以前的我

跑完步 放鬆就是把腳ㄎㄨㄟˋ到滾輪上10分鐘～完畢

2020後的我

現在跑完最少20分鐘滾輪放鬆

然後在肌力日還會再做恢復瑜伽

即便參加跑班，跑量還是以10%幅度往上加

（在課表加入肌力訓練）

還有

如果走路會痛或跑起來會痛就停吧

專門在看運動傷害的醫生不太隨便叫我們停休

（因為知道不跑對我們太痛苦了）

但他說停休就一定有他的道理

跑班報了怎麼辦？

像我一樣照常上課啊 （我還全勤獎勒）

在旁邊內心哭外表笑同學跑得很累也不錯啊

（跑班結訓）

如果看了難受就在家休息，但不要躲起來

這樣會更暗黑

（我的心靈導師群）

訓練怎麼辦？

等醫生說可以的時候

「慢慢加」

比賽怎麼辦？

明年還會有，不然像我跑個參與感

一到設定目標果斷棄賽

（去年台北馬我就跑到26km棄賽）

對於重返賽道pb

只有健康的身體

加上科學化的訓練

進步一定會

只是不要雙腳的健康去換就是了

要跑到80歲

何必急於一時呢

（我回來了～小心翼翼）

照片來源：運動筆記、自己