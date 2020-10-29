快訊

送醫搶救宣告不治 台東志航F5E墜機飛官朱冠甍上尉殉職

判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 以17.3億元罰金和解

跑步小品／Why Do You Run? 我為愛情而跑

運動筆記 / Linga

別傻了，妳根本沒有男朋友

對跑步一直都是抱著又愛又恨的感覺，身體在喘在累腰開始痠腳踝開始痛，真的好想停下來休息，可是低頭看居然只有兩公里，今天的目標是四公里，這時只有兩種選擇，目標改設兩公里或是努力跑完剩下的兩公里。

慶幸後者都是最後抉擇下的產物，如果前面臣服於因為身體承受不了改變發出的抗議，肯定會後悔的，因為跑完目標後的成就感遠遠大於疲累感，甚至可以說是一下子就不累了，還可以心安理得地補充蛋白質。

對一名跑者來說，跑步是需要長期累積的習慣，在競賽來臨時才能穩穩地照著自己的節奏完賽，假使平時只有斷斷續續的訓練，即使還是可以順利完賽，成績不見得自己滿意，身體也會抗議。

真的是，像極了愛情

最近因為有你的激勵，決定完成人生第一場半馬，每天一點點一點點的練習，是不是就能離你的心近一點了

#GarminTW

#WhyDoYouRun

#Forerunner

相關新聞

市民跑者大爆發？長榮半馬成績趨勢統計圖表

資料來源：中華民國路跑協會 統計製表：Bigfish 長榮航空半程馬拉松邁入第三屆，越來越多人將此盛會當作年底馬拉松的期中考，在成績的人數趨勢有明顯成長的趨勢，男子 1:20 到 1:40 內

跑步小品／那些年傷痛教會我的事 莫急莫慌莫害怕

這不是什麼破2的勵志故事 而是受過大傷後重回軌道的心路歷程 想要跟曾經與傷共存或現在還在對抗的你分享 前人都是對的，能力都可以練回來 只是需要時間 不要急， 越急對重返訓練沒有幫助

跑步小品／Why Do You Run? 我為「相遇」而跑

跟很多跑友比起來，我的跑齡很短，2020年5月才加入台大跑跑團。 一開始跑步的目的只是想讓自己體態更好，為了逼自己，糊裡糊塗報名長榮半馬，說真的21公里是什麼境界，我一點概念都沒有，只覺得一定要逼自

跑步小品／Why Do You Run? 我為32年前的夢想而跑

夢想與夢想之間的距離，有多遠？ 書上說：全馬，標準距離42.195公里。 而我，走了32年。 猶記得大學時期，正是生涯運動高峯，每日固定兩小時從事籃球、排球等運動，打造青春陽

跑步小品／Why Do You Run？我為跳躍文字而跑

2016戀戀桐花，縱身一躍 2014參加第一場路跑，2016開始了路跑的人生，有時常常在想，我為什麼而跑，朋友？家人？馬尾妹？健康？興趣？，剛開始朋友找，就一起參加路跑比賽，後來帶著家人也一起來參加

精華影輯／北田測五千 變裝主題秀之群魔亂「五」

繼上月北田測五千後跟裁判長的約定。妹子陪跑團場場報到。 此刻與妳同在 妹子的約定 這月剛好是變裝主題秀，月斯特擔任配速員，臨時糾團熱情參加。賽前構思變裝也花了許多心思。 帶著期待的心情到了北田

跑步小品／Why Do You Run? 我為愛情而跑

別傻了，妳根本沒有男朋友 對跑步一直都是抱著又愛又恨的感覺，身體在喘在累腰開始痠腳踝開始痛，真的好想停下來休息，可是低頭看居然只有兩公里，今天的目標是四公里，這時只有兩種選擇，目標改設兩公里或

賽事心得／慢城山水馬拉松 完賽達標330

慢城山水馬拉松，一點兒都不輕鬆。因為我又要跑42.195公里長的馬拉松了(目標是破四就好)。記得在今年年初的一場馬拉松受傷之後，現在練習跑長距離時，心裡總是有陰影存在，害怕長距離的跑步會讓我再一次受傷

賽事心得／長榮半程馬拉松 嚴重車禍後的重新出發

2020年10月25日，距離開賽時間還有30分鐘，站在長榮半馬起跑區裡，跟著生啤教主一起進行簡單暖身緩跑，起跑線前的空氣裡瀰滿著躁動的氣氛，隨著一吸一吐讓懸浮的興奮進入血液中，混雜著賽前攝入的咖啡因，

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 來來妹29K的總五得來不易！

這輩子來來妹其實沒有想過能夠得到"總五"的殊榮!! 當初報名參加2020日月潭馬拉松，只因為我的初馬(42K)選擇日月潭(好像很神經...)，卻沒跑過半馬。 剛好跟著捷豹好友們一起到南投玩樂兼跑

帶小比旅跑台灣／浪漫雙教堂半馬 邊跑邊唱好歡樂

大家看到北門，會聯想到什麼？水晶教堂，對，沒錯。今天我們來到很有名的水晶教堂跑跑。 這場也是因為疫情的關係，而延到10月24日，一大早我便開車載比比到北門參加這場賽事。 因為報名的人並不多

跑步小品／Why Do You Run? 我為健康而跑

2019/12/22萬丹紅豆馬(手拿紅豆車輪餅😀) 🏃🏻‍2015年開始我的跑步人生🏃🏻‍♀️ 健身房會籍到期 剛好認識一位R2R台北夜跑團的朋友 邀請我週二晚上到中正紀念堂團練

熱門新聞

MLB／終結光芒奇蹟 道奇相隔32年再奪世界大賽冠軍

日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

MLB／世界大賽奪冠圓夢 克蕭獨拿2勝甩「軟手王」惡名

MLB／連奪國聯、世界大賽MVP 道奇隊席格成史上第8人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。