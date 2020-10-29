跑步小品／Why Do You Run? 我為愛情而跑

別傻了，妳根本沒有男朋友

對跑步一直都是抱著又愛又恨的感覺，身體在喘在累腰開始痠腳踝開始痛，真的好想停下來休息，可是低頭看居然只有兩公里，今天的目標是四公里，這時只有兩種選擇，目標改設兩公里或是努力跑完剩下的兩公里。

慶幸後者都是最後抉擇下的產物，如果前面臣服於因為身體承受不了改變發出的抗議，肯定會後悔的，因為跑完目標後的成就感遠遠大於疲累感，甚至可以說是一下子就不累了，還可以心安理得地補充蛋白質。

對一名跑者來說，跑步是需要長期累積的習慣，在競賽來臨時才能穩穩地照著自己的節奏完賽，假使平時只有斷斷續續的訓練，即使還是可以順利完賽，成績不見得自己滿意，身體也會抗議。

真的是，像極了愛情

最近因為有你的激勵，決定完成人生第一場半馬，每天一點點一點點的練習，是不是就能離你的心近一點了

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