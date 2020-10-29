跑步小品／Why Do You Run? 從讓自己更好而跑到快完成六大馬

想要跑馬拉松是2013年的夏威夷旅遊，適逢檀香山馬拉松剛結束，得知原來有各種有趣主題的馬拉松，看來看去只有波爾多的紅酒馬拉松最適合我這零經驗的跑者...雖然沒有跑完，但也接著跑了東馬、那霸馬、京都馬...

幾個都是非常有特色和主題的馬拉松...一直到不知不覺，似乎有機會可以完成六大馬，可惜遇到疫情，完成六大的必須延期，不過，我很慶幸自己和身邊的跑友們，大家都還是持續的健康跑著！

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner