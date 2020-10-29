跑步小品／Why Do You Run? 我為32年前的夢想而跑

夢想與夢想之間的距離，有多遠？

書上說：全馬，標準距離42.195公里。

而我，走了32年。

猶記得大學時期，正是生涯運動高峯，每日固定兩小時從事籃球、排球等運動，打造青春陽光歲月。每逢校慶運動會，插花報名長跑比賽，在當年國內長跑風氣不盛的環境，竟也拿回數面獎牌。

心中遂萌生志念：有朝一日，挑戰人類體能極限，完成此生那場馬拉松。

而這一等，便是32年。

當年臺灣長跑風氣不盛，一年僅數場馬拉松賽事，且多是精英選手方能參加。復以初出社會工作，陣日忙於公司、客戶、業務之間，原本的運動習慣嘎然而止，日後左腳車禍受傷，醫療一段不短時期，此時頓覺馬拉松這場夢想，已逐漸離我遠去。

直到兩年前，事情方有轉機。

年已中年的我，因從事的製造業整體環境每況愈下，毅然決然離開我所熟悉的產業，轉換人生跑道。在一次出差中，同行的夥伴是機關長跑好手，數日相處交談之下，那沉寂已久的馬拉松夢想，正式被喚醒。

數十年沒運動的我，此時已不再年少有為，而成中年有腰圍。我從最基本的每次兩公里開始，慢慢練起，逐步打底，每踏出一步，多一分踏實。

在腳印與腳印之間，心中那潛藏已久的夢想，開始逐夢踏實。

漸漸地，我參加跑團，開始認識一群熱忱的跑友。山貓路跑團、R2R大安歡樂團、IR跑創運動，他們無私且熱心的分享，讓跑步不再孤單，而是有一群夥伴，開心跑在河濱、在操場、在公園，甚至在郊山、在野徑。

認識樂哥，是另一個重要的轉折點。

赴金門參加半馬賽前一週，因緣際會認識樂哥，相約金門同遊。愉快的三天兩夜行程，奠定此後友誼，也認識宗諭、俊秀等有趣的跑友。金門行歸來，透過樂哥的引薦，結識汶政、則學、阿嘉等跑友，一個小小的邊緣人群組，隱然成形。

創團初始，團員清一色為男性，竟至半年之久。我們彼此笑稱：只要有任何妹子加入，妹子想跑哪裡，騎士們必定陪跑到底。

妹子陪跑團，就此定名。

而我，在往全馬之旅的路上，仍遭受考驗。

2019年10月，挑戰烏來初馬，在38.5公里處，跌倒受傷，門牙、鼻樑斷裂，歷經手術及復健過程，長達兩個多月，飽受皮肉之苦。

初馬之路，如此漫長。

初馬，因緣巧合之下，在大阪登場。

帶著忐忑不安的心境，數月無法練跑，再度踏上賽道，百感交集。每踏一步，便往夢想靠進一步。

五公里、十公里、二十公里，雙腳不由自主的抽筋起來，但我知道，只要堅持下去，我就能完成馬拉松之夢。

而這場夢想，我已等待太久。

終於，我踏過那道拱門。

按捺跳動的心，我轉身向賽道鞠躬，感恩賽會志工、感恩熱情民眾、感恩所有的一切。

我，完成人生初馬。

完成那曾經以為不可能的夢想。

而這夢想，耗費我32年的時光。

但我終究達成了。

現在，我從孤單跑步，逐漸相約揪團共跑。跑步，不再是一個人的事，而有一群可愛的朋友，在跑步這條道路上，彼此勉勵共行。

而我，開始策畫更多夢想。

超馬，百馬，環島馬，跑步的世界，如此遼闊。

誰知道，我的夢想邊境會停在何處呢？

也許，它不曾停止，也不會停止。

我跑，因為夢想。

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner

#妹子陪跑團