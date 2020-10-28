跑步小品／Why Do You Run？ 我為「活著」而跑

動漫火影忍者中，有一位名叫大蛇丸的反派角色，曾經對君麻呂說「生命本身或許是沒有什麼意義的，但活著，就能發現很多有趣的事，就像你遇見了花，而我遇見你一樣。」

而我，因為跑步，發現人生中許多有趣的事。

因為喜歡跑步，開始閱讀相關的書藉、影片、電影、電視劇、甚至動畫，學習如何跑步、如何訓練、如何不受傷，及學習許多馬跑前輩們強大的心理素質。

因為喜歡跑步，會利用清晨孩子還在熟睡時出門練習，回到家後把當天的待辦事項在「晨跑」這個項目打個勾，再開始接下來繁忙的一天。

因為喜歡跑步，開始注意飲食，會上網查哪些是對身體有幫助的食物，盡可能的只吃這些東西，當然有辛苦的練習，「偶爾」還是會犒賞自己一下，讓自己的心靈得到一些滿足。

因為喜歡跑步，想跑得更健康，開始研究做什麼樣的重量、肌力、核心、伸展、放鬆等訓練，來平衡自己的身體，對自己更有幫助。

因為喜歡跑步，開始跑報名各大馬拉松，跑遍台灣各地，甚至全世界，讓自己的視野更加寬闊。

因為喜歡跑步，當心情不好或是遇到什麼困難的時候，會想到藝人陳意涵說的「凡事不過8公里」，然後出門跑個8公里，剩下的等跑完再說。

因為喜歡跑步，所以結婚後就帶老婆出國跑個蜜月馬拉松，一輩子都不會忘記。

因為喜歡跑步，享受在每一次快喘不過氣來的大口呼吸，但在配合手的擺動下卻能更有節奏及速度的往前邁進，是所謂的「跑者高潮」(Runner’s high)嗎?或是所謂「The Zone」呢？

因為喜歡跑步，才知道自己是活著。

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