跑步小品／Why Do You Run？我為自己健康而跑

大家好我叫阿肥，除了年輕時當兵兩年以外，40歲以前從來不曾運動過，那時候最重92kg。老同學聚會都體重計拿出來比誰先破百的。

以前我血壓高，又愛喝酒。喝酒到190平常150-170，血糖180，總膽固醇500多，三酸肝油脂快400，嚴重脂肪肝，反正什麼病都有，睡覺半夜固定抽筋而起床，大個便擦屁股腰抽筋。上下樓梯爬坡會很喘。再來腰痛整身都痛，尿酸也高，每天固定19-21點之間頭痛，脖子左右轉都痛到不行，連喉嚨都痛，痛到要長期吃止痛藥。因為血壓高起來耳朵兩側據烈疼痛，加上我是一個不能跑步的人，因為5年前ㄧ場車禍右腳踝是腫脹的。（如照片）那段時間我常常在想難道我的人生就只有這樣子嗎？

ㄧ直想找個運動興趣慢慢培養，後來我聽人家說跑步是全身運動，最健康還可以瘦全身

但是我還可以跑嗎？

就這樣我偏偏選擇跑步，因為我與痛存在共存共融。只有痛過才會知道珍惜，我不怕痛。所有的痛都比不過心痛。從沒有想過我會再跑步，也許是受到打擊吧！ㄧ跑第三年了

現在我身體ㄧ切正常了，也變67kg的猴子了

我ㄧ個人運動快3年了，我感覺很開心。我是一個連1K都跑不起來的人，剛開始下定決心減肥運動時，我很羨幕那些慢跑的人（那時我都用走的）怎麼可以這麼輕鬆自在，邊跑還有説有笑，心理在想他們內心ㄧ定很快樂。跑步不是痛苦嗎？為何這麽快樂...就這樣我的人生踏上了馬拉松旅途。在竹南運動公園跑久了，都知道有哪些人，只是不認識而已，每個人都有自己熟悉的身影，哪幾個人天天跑我也知道，我很配服那些美女帥哥，都把我意志力削薄了。重視健康吧！。我的朋友們。ㄧ起來運動#人生不要成為有限公司因爲人生有限

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