賽事心得／蘇花公路馬拉松 2020我的第一場

今年因為新冠肺炎的關係，許多賽事不是延期就是停辦，我的練跑之路也跟著停了，最主要是因為之前也不知那裡怎麼了，身體的免疫系統開始出一些狀況，一直生病，感冒了二個月，之後又開始因骨刺，脖子緊縮，磨牙磨到把牙齒咬到內部斷掉跟三叉神經發炎的，又過敏看皮膚科，又眼睛受傷，人不舒服。

中間一直斷斷續續的一直沒有認真的練，最主要也是我胖了，再次跑起，真的是全身的不舒服，肚子那邊很難受，最主要是我喘的要死，還有腳不知怎樣一直覺的怪怪的。

一直到8月，眼看著時間要到了，才開始認真，這時在跟同事聊天的過程他跟我說，有可能是因為你的大腿沒有力了，才無法再跑起，他這樣一講以後，我開始認真的去思考這個問題，開始我的深蹲100的計劃，但是一認真練跑就因為一時心急的想跑到之前的速度跟距離就受傷，害我在比賽前二週，正個心情真的是很阿災。

但是訓練不能停，在不能跑的日子裡，我把跑步改成2-3個小時的快走訓練。幾次的跑馬下來，我覺得除了跑步的基本訓練之外，體力對我跑得慢來說是一個很重要的考驗。我每次都要跑6個小時以上，所以我必須要訓練自己可以連續運動6個小時以上，還有體力再跑下去。

另外，因為這是我第一次報名山路跑，說實在的我非常非常的緊張，我知道自己的肌耐力並不好，很年輕的時候，我曾經騎過一次機車到觀景台上去拍照，當時連騎小綿羊都快要騎不上去了，何況是要用跑的。每晚我就去我家員山公園的爬坡去那練跑，每天上下10次，去調整我自己的跑姿，讓自己的身體位置不同，不要改變我的腳，我除了怕受傷也怕抽筋。

我一直拖到比賽前一晚8點多才到宜蘭，吃完晚餐要睡時，都10點了，躺下10分鐘想想不對，起床再衝到屈臣氏的去買一大堆的酸痛藥布跟急速噴霧，要睡前，又吞了一顆消炎，一顆止痛的，一顆肌肉鬆弛劑，又把磁力貼貼滿二隻腳跟熱敷勉強的到1點才睡著。

因為經歷過，所以知道跑全馬受傷是如何的痛痛痛苦，想不跑，都沒有路逃。哈哈哈，因為從我家騎機車經濱海公路到南方澳，以我的速度是需要一個小時，所以我一起床不敢拖，4點就開始騎了，這次我真的是幸好早點出門，我的媽呀，從濱海要彎進去南方澳，整個的都是車，塞滿的連機車都騎不進去，我參加過的比賽除了萬金石之外，真的沒有看過這樣多的人，大家都說跑友被憋壞了，而且蘇花公路馬是第一屆，很多人來報，真的是看到遊覽車一台一台的來，要寄物，排的超長的。

比賽前我喝了一瓶雞精，300CC的蜂蜜，200CC自己煮的超濃黑咖啡一大口的天然黑糖，那個甜，真的很要命，但是我自己試過，比能量飲有效又持久，而且讓我這樣的肉腳沒有撞牆期，所以再甜我都要吞下去。我不買市面上的補給，因為當你在做高效能的運動，對身體本身來說是很傷的，我不相信吞下那些一大堆天然的化學的補給，給身體的是短暫的機能，但後遺症一定也很大。尤其是美國跟日本這些國家生產的食品我絕對不吃，我還特別去買阿里山的甘蔗天然熬的黑糖，雖然重一點，但是我不要再生病了。

我的媽呀！我不知道集合點竟然是在半山腰，等我氣喘噓噓的走到時，就是已經開跑了，人真的超多的，情緒很容易被大家給炒的HIGH起來，害我本來緊張的情緒都消失了，跑沒有多久，第一個最美麗的太平洋的日出就出現了，整個漁港被一片神秘的深紫包覆，慢慢的轉為粉紅，整個海面，有如夢幻的粉色大海，轉個彎，漸漸的透出金黃色的霞光，籠罩著這個漁港，這個風景，美到我不敢相信，此時此刻我還在跑步，尤其是到了第一個觀景台時，前面的跑道都沒有人，因為大家都跑去拍照了，我沒有帶相機，只能繼續的往前跑。

這個步道真的是硬，我已經有聽到旁邊的跑友開始在講了，今天要是能完賽就要偷笑了，還有人在說，這比爬山還苦，哈哈。連續爬坡9公里，真的是都沒有片刻可以喘息的，但是補給真的是太棒了，2.5公里就一站，真的，還沒有餓，還沒有跑到累，補給站又到了，這種感覺真的很棒，因為每看到一個站，就覺得又經過一個階段，說實在的，我覺得很多人跑，真的比較好耶~去年我參加的宜蘭的比賽，都差不多3個小時以後，就差不多只有我一個人，那種感覺覺得自己跑的很差，心情很不好，一堆人跑，心情好多了。

如果你覺得萬金石的海岸很美，太魯格的峽谷很狀觀，但是如果你來跑過蘇花馬，就覺得把這二者加在一起就是蘇花公路的美景了，因為當來到清水斷崖時，真的是令人動容，跑在山裡，看著這曲折的岩石曲折的海岸線，以及遠處那一片淡藍的海洋，這一切的辛苦都值得了，這就是我當初想要來跑這藍色海洋的初衷。

我真的要忍不住的稱讚主辦單位，真的是整條蘇花公路封起來耶~太霸氣了，可以亂跑，我好幾次，一會兒跑這邊，一會兒跑那邊，覺得很快樂，有的比賽都只封一個車道，這個可以亂跑的感覺，真的是超級快樂的雖說封路是封到11點，一些比賽就會封一半，但是主辦單位，不是讓車子亂開，它會一段時間開放全部的車子一起過來，所以對跑者還說超級安全的。

9公里以後，開始下坡，對於膝蓋受傷的我來說，考驗開始，我回想起那些深夜，我練習的畫面，告訴自己，慢慢跑，注意自己的姿勢，很奇怪，一開始，膝蓋開始有點不舒服，我有點怕，但是13公里以後，我覺得好像是有一股暖流流過我的膝蓋，開始不痛了，我回想起醫生說的，只要你熱身做的好，你要繼續跑，雖然跑步讓你受傷，但是也只有繼續運動才可以促進新陳代謝，讓你的膝蓋再好起來，只要血液可以流進去，你就會好的快一點，難道就是這種感覺。

15公里，終於下山了，開始要平地跑，我跑了3公里，來到18公里，天呀，已經經過快3小時了，快跑一半的時間，我卻連半馬都不到，我本來想衝一下，但是想想不行，平路穩穩的跑就好，因為回去還有一段上坡，要倒數9公里才下波，不管上或下對我都是折磨。

今天還有很棒的一點就是天氣，宜蘭下好幾天的雨了，今天是陰天，沒有雨又有風，感謝老天爺，如果出大太陽，我想我可能撐不了那麼久。

慢慢的跑到東澳海邊，來到第一個折返點，這時有一個志工正要喝咖啡，我問他，可以給我嗎？哈哈真的不要臉，但是我需要，志工真的很好，把咖啡給我，這時我又吞了一大把的黑糖塊。到了粉鳥林，好多跑友跑去拍照，說實在，這樣的海邊宜蘭太多了，我覺得普普，並沒有特別的驚豔我。

來到第二個折返點，東澳溫泉，感謝一路折返的跑友一直給我鼓勵加油，我也跟自己說，快要2/3了。但是不要相信折返的跑友說快到了，每次這樣我都信，結果跑很久都沒有，就會心裡有一種累，哈哈。

終於再次的踏上蘇花公路，代表比賽此時正式開始，魔鬼的上坡6公里，我把主要的力氣保留在這，幾次跑下來，真的知道前面不可以用力。剛剛有多快的跑下山，就代表現在有多陡的要跑回去，我堅持我的信念，我要用跑的。才1公里，我發現整條賽道只有我在用跑的，但是我實在是跑的有夠慢的，哈哈哈，人家用走的都比我快都走在我前面，這時有跑友好心的提醒我，這個很陡，你用跑的會比氣力用完後面還有10幾公里，我心裡清楚，我回她，我來跑就是想知道我自己練的到底有沒有效，如果要用走的，我在我家公園走就好了，我何必報名來跑?

一路上我們彼此加油，很感謝這位女跑友，沒有她，說實在的，我無知是不是能撐下去。

3公理，加油，倒數3公理的上坡，確是越來越抖，大家都在走，我有想過，我何必撐，但是我還是用跑的，這時不是一個，是一堆跑友要我不要跑，說這個很傷大腿，很傷肌肉，但是我還是想要試試，如果我要用走的，我當初報半馬就好了，我何必練，我何必減肥，我回想起這幾個月，我有時餓到不行，為了都是今天，加油，感謝蘇花的幽靜海景，這時也讓我的心平靜下來。

這時忽然有一隻野狗跑出來，對我叫了一下，害我很怕，幸好一對夫妻跑友拯救我，這時我們就聊起來了，他們稱讚我一路跑上來，我很驚訝，他們說我們一路看你一直在跑，真的嗎？害我開心起來，我說因為時間快到了，我怕跑不完，我每次都跑在關門邊緣，心裡壓力很大，他說不用管時間，來跑步就是來跑開心的，只要前幾名會去衝，在意時間而以，大多數的人都是來跑開心跟健康的，來吃吃喝喝交朋友就好了，說的也是，我以後都不要再管成績了，我只要跑完就好了。很好笑，他們用走的，比我快，我說你看你們走的還比跑的快，他們還特別停下來等我，超好笑的。

這時我有請教他，可以順便幫我看一下跑姿嗎？他說我可以，只是腳踝要放鬆一點，唉唷!沒錯，就是一直搞什麼前腳掌著地，害我不敢踩下去，腳跟更痛，這樣聊著聊著我竟然撐過最魔鬼的3公里了，開始下坡。

其實這最後9公里也不好跑，一直彎來彎去，要控制自己的腳步，我只能說，感謝深蹲，真的太感謝了，我今天跑下來，到現在說實在的身體不會覺得累，也還沒有出現之前的腳痛跟腳酸。

倒數5公理，悲劇開始發生了，我之前比賽都穿比較大的鞋子，但是會輕微的磨腳，這次我穿比較合腳又輕的UA想說，之前可以很崩潰時繼續跑的關鍵就是鞋子要輕，所以選這雙，二腳的小姆指因為下坡開始的往前撞，我知道開始長水泡了。這時我把速度再加快一點，長痛不如短痛，痛到一個階段以後，就不痛了。

最後2公里MP3沒電了，我唱歌給自己聽，快到了。2公里以後就沒有倒數牌了，我正在想這2公里好久的時候，我就到了。

這時只有我一個跑者通過，我的名字被念出來，開心~~我我我我，終於完成了我的第一個山路馬。

我的成績是06:43，我真的滿開心的，比我原本想的7小時還要快一點。我的後半馬比我前半馬還快，哈哈哈，代表我的策略成功，前面穩穩跑，把力氣用在後面的2/3，我完全沒有撞牆感，也不累，感謝深蹲~~真的太感謝了~~雖然跑量很差，但是我用自己的方法撐過來了。深蹲真的是讓我的肌耐力增加不少，尤其是這一次跑山路，真的超有感的，我要繼續的天天的給它蹲下去。

我回想起在吃東西時，一位跑馬大哥的話，他問我是初馬嗎？那你為什麼那麼開心，像是跑初馬的，我想現在的我找到答案了，因為這次我真的再次的找回當初跑馬的快樂，也完成我的願望。人家說跑馬可以遇見更好的自己，我是還沒遇見，但是跑完讓我快樂，一種發自內心的開心。

一位志工也跑來恭喜我跑完了，我其實不認識他，他說你整個爬坡都用跑的，我們有注意你，真的嗎？真開心我的辛苦有人看到。到寄物處也有看到剛剛那位女跑者，她其實跑的很快，她的步頻超快的我要好好學習。

我個人覺的蘇花馬

1.風景一級棒

2.跑道真的是有硬，確實是要練一下上下坡

3.補給的內容跟南部的比，可能比不上，但是該有的都有，尤其是2.5一個補給站真很不錯

4.起跑點在半山腰要早點到，但是幫助熱身

5.全線霸氣交管5.解除交管後，有效的管制交通

6.體貼的寄物，跑完全馬後，只要報號碼，志工幫你把東西拿下來，不用再上2樓，真的是太太太貼心了

7.衣服的品質很好

8.辛苦的志工素質跟機動性很高，還沒到，就看到志工拿著噴劑在那以效率的等，跟快速的噴了。後面運動飲料沒有了，馬上又搬來，志工有自己幫跑者水加鹽，他們說前幾站有說運動飲料沒有了，後面幾站就馬上補，從來沒有遇過效率那麼好的。

9.獎牌設計我覺得如果加上蘇花的特色可能會更好。

10.可已加降溫的水可能更好，也許有，但是我沒有看到。

11.明年要再來報

12.不知是不是山路的關係我的GARMIN顯示不足42公里