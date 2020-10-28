訓練心得／赤柯山 Trail Run

動漫火影忍者中，有一位名叫大蛇丸的反派角色，曾經對君麻呂說「生命本身或許是沒有什麼意義的，但活著，就能發現很多有趣的事，就像你遇見了花，而我遇見你一樣。」 而我，因為跑步，發現人生中許多有趣的事

2020-10-28 09:29