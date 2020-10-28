訓練心得／赤柯山 Trail Run
位於關西太元宮後的赤柯山
是很親民的路線
一開始從太元宮旁的登山口上山
沒多久就開始陡升
到赤柯山之後路線就比較平坦
再往前往赤柯山南峰
接著再到休息景觀台後
往下往大石壁
大石壁視野遼闊
可以看到山下的高爾夫球場
還有遠方的山景
再往前上山就會到達東獅頭山
接著往下開始陡下
經過纜車
再往下接到產業道路
經過玉山國小
就可以跑公路回到太元宮
路線不到10k
路況良好
風景也不錯的路線
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