跑步小品／Why Do You Run? 我為健康而跑

2019/12/22萬丹紅豆馬(手拿紅豆車輪餅😀)

🏃🏻‍2015年開始我的跑步人生🏃🏻‍♀️

健身房會籍到期

剛好認識一位R2R台北夜跑團的朋友

邀請我週二晚上到中正紀念堂團練

開啟了我的馬拉松人生！

跑友開始揪團報名比賽

我也跟著湊一咖

從原本5km慢慢練到20km

經過半年時間練習～

2015/11/8完成了曬成人乾的田中馬初馬😂👏🏻

於是～全馬就一直跟著我了！！

2019/12/01大阪馬突破個人最佳成績

到今日跑齡約五年，全省包含日本參加了32場全馬和無數場全馬以下，體重雖然沒有減輕但身材看起來瘦了一號。身為醫療人員的我，為了成為醫護跑者在馬場上幫助更多人，為跑者的健康把關，自費修習四十小時的受訓考取了專業證照！

2019/12/15台北馬醫護跑者

為何我說為健康而跑？

上了年紀新陳代謝變慢，出了社會久坐，沒有養成規律的運動習慣，身材一定日積月累的走樣，好的身形才有健康的身體，跑步帶來的好處實在太多了，比如：心跳變慢、強健股四頭肌、流汗促進新成代謝、減重、四肢靈敏度增加減少跌倒摔車機率、增強心肺功能、曬太陽留住骨質.....，跑步隨時隨地可以跑，是最方便最便宜的有氧運動，大家一起動起來吧！😀

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner