訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第七週

10K再出發訓練營快接近比賽了

11/08的田中馬訓練營還剩兩週

學姿勢跑法的初期時期

教練建議以整趟都能「維持姿勢」為目標

鼓勵學員們在沒有課表的日子時

也可以想一下下次的課表要怎麼做

如何才能在有限的趟數內讓跑感更好

建議不要再自己加課表外的跑量

動作上要時常提醒自己

肩膀跟手臂都是只要放輕鬆維持穩定就好

因為手臂跟肩膀會自動去配合腿部的動作

放鬆了 就能專注

所以有了進階要求就是能在速度內放鬆

跑進配速區間後

可以從頭到腳檢查身體

有沒有地方會感到過度用力或緊繃

但是放鬆時候的速度不能變慢喔

還有很注重姿勢跑法上拉的技術

教練近期已進階地要學員們多練習這動作

腳落下著地到腳上拉成關鍵跑姿

這動作循環是重點

方向上 腳要直上直下沿著支持腳的感覺上拉放下

出力的道理是只要拉起腳那剎那施力就好

雙腳其他時間都該是放鬆不出力的

還有頻率上要像雙手互丟球般快速

第一動先聳肩膀

趕緊接著第二動的腳上拉

不是空中腳落地再拉起支撐腳

而是支持腳先拉起

空中腳自然而然地著地接住身體

因此腳若有做好朝身體重心的臀部來直上直行

落地就會在重心下方而沒跨步

落在正下方是該有的果

並非刻意追求的因

當然參加訓練營期間

學員難免也想身心放鬆沒執行課表

教練鼓勵要堅持規律的執行課表

規律才能持續進步

即使只有10分鐘

也要把握10分鐘的時間

才不負參加訓練營要破PB的初衷啊