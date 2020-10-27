分享跑步樂趣拿精美鞋帶 「由我心跑」讓你「從心」愛上跑步

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

跑步是一個動態過程，雙腳不斷驅使著身體前進，其實這也是讓心沉澱、享受與內心對話的私密時刻。即使是一樣的地形或風景，也會因為每個個性、年齡或是跑步的階段的不同，而有截然不同的心境感受。暫時拋開生活壓力，一步一步邁開步伐，感受沿途美麗風景，由外而內探索跑步的獨特意義，由心出發，只為跑出自己的快樂。

開始跑步時，肯定難以忘記第一次完成 5 公里時的成就感。每次流完汗後，壓力釋放的痛快感也常讓人無法自拔，而在有一次拚了命以 5 分速（每公里跑 5 分鐘）跑完 10 公里，就像拿到金牌一樣雀躍……，於是就這樣，愛上了跑步，跑步變得與生活密不可分。

42.195公里，是馬拉松的距離，是一趟身、心、靈不斷拉扯的歷程，也是許多跑者練習跑步的重要里程碑；從 5 公里、10 公里、21 公里，經過汗水的揮灑與意志的戰鬥，最後完成42.195 公里的馬拉松，那份喜悅是無以倫比的！而享受跑步的過程與完成的喜悅著實會讓人上癮，也是促使跑者不斷前進跑下去的理由之一。

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

愛跑步一定有自己習慣的跑步路線，但跑久了總會稍稍感到無聊疲憊，這時候最適合嘗試全新的跑步路線。 RUNiROUND 慢跑俱樂部 舉辦的網路活動 「由我心跑」 ，推薦全台各地的跑步路線，有都會型的「大安森林公園」，以及古色古香的「台南古都巡禮」，或是挑戰接近半馬的「南方墾丁風情」，都是不錯的選擇，休假規劃國旅之際，也可以來一趟跑步之旅。想挑戰自我的跑者，則可選擇25.5公里的「日月潭環湖」路線，壯麗的高山與透徹的湖泊讓人心曠神怡，沿途經過文武廟、龍鳳宮、慈恩塔、永結同心橋及向山等人文景點，就算是放慢腳步休息片刻，日月潭的湖光山色也會讓你感受不到疲憊，靜如止水的湖面，讓人感到平靜，是一條身心靈都能放鬆的跑線。

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

今年許多賽事都因疫情取消，但眾所期待的台北馬拉松，正如勢待發的籌備中，讓人格外期待！除了體驗RUNiROUND挑選的跑步路線，為了備戰下半年的秋冬跑步賽事，日常訓練也不能馬虎！。Nike推出一系列專業跑鞋及Nike Run Club ( NRC ) App全方位跑步訓練服務，同時即日起至2021年01月24日，還可以到Nike指定門市領取免費的專屬配速手環，提醒自己維持目標速度，在享受跑步樂趣的同時也能越來越進步。

Nike對全世界跑者宣告「YOU CAN’T STOP THE RUN」，透過 Nike Run Club ( NRC )APP凝聚全世界的跑者，傳遞正面能量。 RUNiROUND 慢跑俱樂部 響應「YOU CAN’T STOP THE RUN」精神，舉辦 「由我心跑」線上活動 ，鼓勵跑者分享跑步路線或是沿途美景。獨跑樂不如眾跑樂，即日起至 2020 年 11 月 11 日止，只要下載 NRC APP記錄跑步資訊（照片+NRC濾鏡），並透過 Instagram 分享你的跑步相片，標記指定Hashtag，就能領取精美的限量紀念款跑步鞋帶，還可加碼抽 Nike Air Zoom Pegasus 37 最新跑鞋。

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

快讓自己動起來吧！不管快跑、慢跑、快走、慢走甚至散步，穿起跑鞋，做好暖身，到處都是你的運動場！