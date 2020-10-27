賽事心得／長榮半程馬拉松 人生最慢卻很感激

人生最慢的半馬02:57:18，沒想到是發生在今天。雖然成績不佳，心中卻沒有不滿，而是深深的感激。

隨著賽季到來，備賽練習的份量也逐漸加高。之前都在用跑步機訓練間歇跑，當然要加入LSD的課表。已經跑馬多年，LSD20km也是家常便飯。卻沒想到中秋假期的LSD隔天，左小腿發生肌肉拉傷。

醫生診斷時還說：這裏破了個洞，你的血管還在波波地流血喔😓。頓時心涼了一半，再三週就要參賽，居然這時候受傷。心裏一直想著，有沒有搞錯啊，怎麼莫名其妙受傷。然而我只能面對現實，先把傷治好吧。至於趕不趕的上賽程，就交給上帝吧。

隔了一週，回診時醫生說有好轉；再隔一週，醫生說你要乖乖復健（被抓包沒復健😅。為了加速康復，開始復健，果然有明顯好轉。一直到比賽前一晚，都還在猶豫是否要參賽，不甘心的其實不是受傷的不能跑，而是精心準備的變裝無法上場。

經過仔細評估，拉傷好了8成，加上護具加持，慢慢跑，不增加負擔，應該可以跑完。於是在今天凌晨踏上征途，無傷完賽。並且娛樂了許多跑友，也給身邊的人打氣加油。中途遇到許久未見芝馬戰友，非常令人開心。變裝路跑，我會持續下去。