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賽事心得／日月潭環湖馬拉松 媽我分五啦！

運動筆記 / vvn

第一次的分組第五，獻給2020日月潭環湖！

這是第二次參加日月潭環湖29K，大破PB 30分鐘~

(今年大會時間 2:58:34，去年大會時間 3:27:37)

最近訓練量不足，賽前心想「今年還是無傷完賽就好」

起跑以後默默追到丹尼哥的2:45列車

丹尼哥說「今年參加人數少，可以拼拼看成績！」

好吧那就衝吧，哈哈哈哈直接一秒被說服~

陰天20℃，好舒服的天氣，6點35分準時起跑

前5k維持在5:10，心肺有點跟不上，得失心帶著腳步邁進

超過2:45列車以後，卻怎麼也看不到2:30的車尾燈

些許沮喪，是我不夠快嗎?還是錶又飄掉了?

一路狀況還算好，天氣也很給力

不料抵達11k，前面的暴衝開始發酵，左膝內側下方逐漸痠痛

知道這種痛的程度很不尋常，卻不甘心早早就放棄當步兵

抱持「下坡加速，上坡穩住」的心態，繼續操膝蓋

(謝謝攝影雞 #春麗 的照片)

沿途的坡幾乎都是緩上緩下，24k陡下決定追一點成績

這一公里均速4:48，甚至一度看見4:10

很快來到最後3k，這長緩坡我幾乎拖著腳前行，均速竟然10分速⋯

過程中被好多好多人(用走的)追過，但我沒有停下腳步，小碎步緩緩跑著

知道終點就在不遠處，再怎麼痛也要盡最後的努力！

「快到了，不要放棄！」，膝蓋的不舒服好像讓心裡也變得脆弱

沿路的關心鼓勵，心裡是滿滿感謝，暖意不斷湧上心頭

隨著主舞台聲音越來越靠近，心裡越是感動

邁開腳步奮力奔跑，這是我最有自信的時候

平時的準備看似微小，每一場賽事都是在驗收訓練成果

過程中不斷與自己對話，強大的心智可以帶來很多力量！

想起張嘉哲的這句話「有練就有，無練就無！」 ，我想...下次會更好❤️

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