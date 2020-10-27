賽事心得／長榮半程馬拉松 感謝100分的列車讓我成為99分的老爸

半程馬拉松總是讓人迷戀，因為可以全程衝到底。所以破百的目標在心中已經放了兩三年，總是欠缺臨門一腳。去年的長榮半馬1:46完賽，就覺得這6分鐘的距離好遙遠。如果要破百我到底均速要多少？每年的1月1日總是會在馬場許願，希望今年的成績可以更上一層樓。所以今年2020我就許了半馬破百的願望。

願望歸願望，總是要開始練習如何破百。所以就開始了訓練之路，訓練時也同時入手nike fly 3 箱根驛傳限定款，心想有了強大的工具應該沒問題了吧。

經過了炎熱的夏天練習，來到了秋天收割的季節。台北的秋天特色就是每天都毛毛雨，但是還是澆不熄心中的意志力。總算驗收的日期到了，意外的好天氣20度多雲。四點多就到會場，趕緊寄物後出發到1:40列車長旁，想說這次一次要拚一下不能再猶豫了。5:20準時出發列車長衝好快一開始開4:30的均速，眼看列車長氣球離我遠去，我心想我這次一定要整路看到列車氣球，看到氣球我就有希望。上了新生高架，氣球都在我遠方30-40m，維持住自己的速度穩定向前吧。後來進了河濱我又離氣球近了些，跟上列車可以跟大家一起破風。

此時的身體速度一直維持著4:40的配速，偶而進水站掉到4:50，但是心中的目標不變。我要破百~~~

過了麥帥橋後，發覺我離氣球越來越近了，心想應該有機會達成目標。過了民權大橋後我終於跟上1:40列車，此時列車長就告訴大家加油快到囉。到了大直橋心想快到了，此時腎上腺素爆發衝出列車，跟列車長說聲感謝謝謝你們帶我~~就努力向前衝開到4:20均速人生新高~~最後就用1:39:24 成功收下人生第一次破百~心裡充滿了感激，我終於當個99分的老爸~~以後可以在女兒面前驕傲地說: '老爸都達成了，相信堅持下去一定可以完成目標' 加油~~