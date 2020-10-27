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帶小比旅跑台灣／烏來馬拉松番外篇

運動筆記 / 陳嘉齡

2020-10-18

接下來，我們來到烏來，邵敬一大哥每年舉辦的烏來馬拉松，是每位跑者期待的賽事。

因為賽事彷彿像大型的同學會，許久不見的跑友都會碰面。

尤其時間是8.5小時，對於初馬挑戰的人，是非常適合的一場賽事。

加上烏來的風景優美，每種季節都可以可以看到烏來不同的美。

清晨一早，我們便開車上山到烏來，外面下起了毛毛細雨，心想不妙，今天一定又是一場硬戰，這時候我趕緊把車上給小比準備的棉被和雨衣拿出來，也幫小比穿上外套，把他包緊緊。

整理完之後，便在停車場和大家會合。拍完照片後，因為外面一直下雨，我怕小比淋到雨，所以我們就一直待在停車場，等待賽事開始才出來面對。

雖然，這次參加賽事的人並沒有很多，但熟悉的人跑在一起，感覺就是不一樣，真的是超歡樂的，一路上我們就這樣嬉笑了12公里，然後一看時間，花了3個小時，大家玩太久了，不能再這樣子廢下去，所以這時候大家趕緊趕路，一路上瀑布很多，雲海很美，每個地方都是拍照的好景點。

因為我的體溫原本就比較低，加上一直淋雨好幾個小時的關係，我身上開始出現失溫的現象，因怕沒辦法再繼續走下去，所以好姐妹羅雅惠姐趕緊跟機巡要了二個保溫毯，一個給我，一個給比比蓋，這時候比比已經快瘋了，因為他身上蓋太多了，整個人很不舒服，一直在那裡呻吟，又一直吐。我們只好把他身上的東西拿開，他才好一點。

一路上，阿堂、邦彥、協昌、阿良輪流推小比，在這裡真的很謝謝他們辛苦的推小比，我才可以好好的跑步，我們才可以順利完賽。

平均4K就有一個補給站，補給站準備的東西也沒有在客氣的，大家都吃的很飽，因為烏來在水源區，所以大家都自己準備了杯子喝水。

在壓哥站，他們還準備馬告香腸和臭豆腐，讓大家吃到飽，在折返點附近更準備山豬肉，讓大家食用。（謝謝吳國豪提供照片）

回程時，因為大家都失散了，只能不斷的打電話互相尋找。

終於，大家在勇士廣場前集合後，大家一起出發回終點，這時候我們又變成黑社會的，一路上一群人都在閃我們害我很不好意思。

終於，我們回到烏來街上，回到了終點，完成了這場賽事。

再次謝謝不離不棄團、玩沙團（團旗不見了）、閃電俠、超人、憤怒鳥、春餒、雅惠、協昌、阿良、傅哥，一路上陪跑陪推，不離不棄。

謝謝蕭寬裕大哥當酒促男，沿途送酒給大家喝。

謝謝邵大哥舉辦了這場賽事。

謝謝周春天哥、黃阿仁、Tony Chen哥、老吳和不知道名字的攝影師在雨中幫大家拍好看的相片和影片。

謝謝辛苦的志工，沒有您們的幫忙，我們無法吃到好吃的補給。

謝謝拍照及加油的好捧有們。

我們明年見哦（揮手）

#2020烏來馬拉松番外篇

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

勇士

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