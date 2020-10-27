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賽事心得／蘇花公路馬拉松 讓人享受的賽道

運動筆記 / 孫慶維

蘇花公路馬拉松從報名到開始跑，經過一年多了，受疫情影響，從原來的3.22延期到10.25日不想退費，因為這是一場號稱百年絕無僅有的，蘇花公路封路，有可能？只是跑前心裡還有點忐忑，真的能做好交管？跑在一堆砂石車陣中，不是很危險？

結果大出意料的，竟然全程交管，真的很夠力，可以做到這樣，大大佩服！

3點半坐著水漾遊覽車一起出發，不用自己開車，回程塞車大客車又可省掉不少時間

還好有碰到薾升才知道原來起點還要走500多公尺

一起跑就看到10K領跑的謝醫師在旁邊加油拍照

本來想要專心跑步，起碼前半馬專心跑，後半再來拍照一開始上坡，大家就一直拍照看著看著，也忍不住停下來.....因為日出的光線從海平面升起，上面有一層厚厚的雲層，怕錯過美麗晨光～

日出的光線太美，觀景平台上再繼續拍了吧～

隨著蜿蜒的山路，從高處看南方澳情人灣實在是漂亮

謝謝貓哥沿路隨拍，看照片就知道這是多麼享受的賽道啊～

喜歡跑步背影照片，老公充當模特兒

要拍出認真跑步的樣子

謝謝貓哥合照

無敵海景旁，停下來拍照的人真不少

一邊跑步一邊看著北太平洋，真的是一大享受

遇見半馬回程的薾升

遇見半馬回程的國章和淑芬夫妻

半馬折返點後，就是下坡路段又是另一個視野，這時很慶幸，還好我有練跑，雖然跑不快，但起碼可以靠著雙腳跑在這裡，而不是開車。

不用登高山，就可以看山又看海

下坡加美景，雀躍的心情藏不住

跟愛路迷大哥合照完後，就要一路下坡到折返點

背後傳來嗶嗶聲，原來10K前導車的謝醫師忙完後，改來當隨補志工，幸運吃到N強

粉鳥林到了

粉鳥林海邊，謝謝千惠拍照

謝謝嘉慶拍照

謝謝玉萍拍照

終於到了粉鳥林第一個折返點18.1K

遇到玉山慢跑的陳家平先生，因為我們身上穿的阿里山下馬拉松衣服，拉開聊天話題，原來就是他們主辦的

應他要求拍了背後照片

折返後跑在海邊，又是不同感受，很少有賽事可以邊跑邊聽海浪聲吧？

這時看到對向跑者不多，確定我們已是後段班了

東岳湧泉的第二個折返點約24.8K，跑過來時有點累了，後來聽到一位大哥說第一個折返點應該先跑這裡才對，因為有點小上坡。

上蘇花公路前的補給站，背後高架就是蘇花改

背後高架就是蘇花改

終於要再度回到蘇花公路了，三個先聯手當路霸，這機會可不常有，

就此開始，約有六公里上坡~

補一張過明隧道的照片，感覺比較像蘇花公路

回程上坡啟動步兵模式，一路上跟剛報名的第一屆卓蘭馬拉松主辦方介意哥聊天

2015年金門馬結緣的何大哥從東澳開車私補

有看到對向的摩托車?雖然全程交管，但是有適時的放行車輛通行，好像是二小時一次管制的很好，前後都有志工騎車提醍，通過的車子也不多，很有人性的做法，又沒有對跑者有太大影響。

竟然會在蘇花公路碰到熟悉的攝影師阿仁，意外的驚喜只是騎著摩托車，要經過九彎十八拐來到這裡拍照，再騎回台北真是辛苦，

今天的攝影師都很佛心，謝謝大仁哥

謝謝張廖君旭攝影師

謝謝張廖君旭攝影師

來的時候看到很多人在這裡拍照回程人少也來拍一張

回程的蘇花公路人更少了，此行最大收獲除了跑步，就是視覺享受

南方澳因跑上坡視野有了不同的變化

彎彎的盡頭處就是第一個折返點18.1K左右的粉鳥林 

沒想到第一次造訪是靠著雙腳跑過來的

遠眺太平洋，跟坐車看的感覺又不一樣

跟著貓嫂跑了最後幾公里，一起回到終點

衷心感謝主辦單位辦了一場特別又優質的賽事

又遇到回終點的陳先生，原來是嘉義市議員，期待下個月的阿里山下馬拉松，有愛運動的政治人物，辦的賽事應該更貼近民意吧～

謝謝志工謝醫師，請他轉達這賽事超好的，務必要爭取，不要成為唯一的一次，因為若有下次，還想揪朋友一起來，用雙腳探訪蘇花公路

阿里

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