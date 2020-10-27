賽事心得／蘇花公路馬拉松 上坡跑不動下坡膝蓋痛

因為疫情的關係，上半年的賽事不是取消就是延期擠到下半年，迫不得已第一次連續兩天參加賽事，前一天參加也是延期的漫威路跑-台北場10 K，今日再參與第一屆的蘇花馬拉松21K，還恰巧與順澤宮的冠軍路跑撞期（真是分身乏術，只好捨棄），這場蘇花馬拉松也是睽違10個月後今年的第一場半馬賽事，全新的路線吸引很多高手來參與，全程封路的賽事跑起來就是爽快，去程10K全是上坡考驗著大腿的肌力，回程全是下坡考驗著膝蓋的耐受力，天公作美沒有下雨，涼爽舒適的天氣加上海邊美麗風景的陪伴，很平安順利的完成賽事，賽後的餐點也很足夠又美味，完賽禮有宜蘭的牛舌餅是我所喜愛的點心，感謝所有辛苦的工作人員成就了一場很棒的賽事。

（滿滿的跑者~等待起跑）

（大會提供的免費汽車停車場）

（完全封路的賽道）

（半馬折返點）

（美麗的風景相伴）

（真的有陡）

（順利完賽）