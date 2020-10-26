賽事心得／長榮航空城市觀光半程馬拉松 我們與 2 的距離

▲ 比起破 2，享受中間過程、無痛完賽更重要！

👉 2020長榮航空城市觀光半程馬拉松

🗓 活動日期：2020.10.25 (日)

⏰ 目標時間：1：59：59 內

我們與 2 的距離

凡事不是在做決定的當下就定是非，往往要在事過境遷後才會蓋棺論定；說不定我其實錯了，但也正因如此，我們更該相信此刻的自己是正確的，並且做出抉擇，為了不讓自己留下遺憾！ - - - 出自「 半澤直樹 2 」

加入的契機是跟山貓跑貓空時得知有一群人以半馬完賽時間「 破 2 」為目標；相較之下，因地緣之便想跟假日晨跑長距離與希望能再次破 2 但不會像 2019 年臺北 (半)馬跑得那麼費力的自己，顯得微不足道。

▲ 路線圖：🚩 起點：凱達格蘭大道 ➜ 🏁 終點：大佳河濱公園。( 圖片來源：主辦單位活動官網)

一、破 2 對不隊

曾經覺得破 2 離我很遠，隨著每次課表的結束，會感覺與它的距離似乎更近了一點，雖然不知道還有多遠，但堅持下去總會有到達的一天！- - - 破 2 小隊隊長 小莉

▲ 隊長：終於過一半了 ( 12.5K )，開心！( 照片來源：汪汪 )

破 2 小隊成員們來自不同的背景，但相同的信念：破 2。如同教官啟明說過：「我不是在跑步，就是在跑步的路上。如果有人問我為了夢想會付出多少？我會說：全部。」

這時團長不然打因受傷有感：「我不是在復健，就是在復健的路上。如果有人問我為了能跑會付出多少？我會說：要錢沒有，要命一條！」

▲ 雙十國慶揪團跑；別人升旗，我們跑步！

🏃‍♀ 破 2 對不隊 - 美過頭 8 位隊員

1、小莉：隊長 ( 1:55:24 ) 📍隊長，以身作則，課表吃好吃滿。

2、不然打 ( 2:18:16 ) 📍團長，什麼都團，什麼都不奇怪。

3、淑華 ( 2:11:08 ) 📍我跑，故我在！

4、毓君 ( 2:19:54 ) 📍被加班耽誤的跑者。

5、長淑 ( 1:57:56 ) 📍洗抽油煙機很療癒紓壓。

6、嘻嘻 ( 2:32:07 ) 📍大小事都能自己搞定。

7、姿吟 ( 2:04:48 ) 📍堅持跑下去養成運動習慣。

8、婉靜 ( 1:54:03 ) 📍常忘記帶鑰匙被關在家門外。

🏃 破 2 對不隊 - 帥過頭 5 人訓練組

1、訓練組長：中和 ( 1:26:11 ) 📍開課表，鼓勵隊員，激勵人心。

2、陪訓員 (教官 )：啟明 ( 1:29:38 ) 📍有責任感，緊盯隊員吃課表狀況。

3、配速員：文斌 ( 1:54:04 ) 📍邊配速邊指導隊員跑姿動作與呼吸。

4、配速員：建龍 ( 1:54:24 ) 📍貼心提醒賽事配速與注意事項。

5、加油團：吳大哥 ( 1:35:26 ) 📍三不五時幫隊員們加油打氣 ( 補給 )。

🏃‍♀ 破 2 對不隊 - 友情支援

1、披薩妞 ( 1:32:22 ) 女子百傑。📍馬場上自我要求高，私下平易近人。

2、今今 ( 1:49:00 ) 📍速度只是 1 個一起運動的幌子。

3、Elmo ( 2:04:48 ) 📍樂於分享，人正心也美。

4、大圓 ( 1:59:31 ) 📍支援寫網誌 ( ?! )

▲ 感謝團長提供的黑麥汁補給，乾杯！

二、先求帥，再求快！

在賽事來臨前，雖然剛開始沒能跑很快，但裝備不能不帥的共識下，這隊買到網路賣家都發文驚嘆；但我們不只會買，也會把錢花在刀口上；例如買來的新鞋多補層底，增加耐用期限。

▲ 補鞋墊、賣家驚嘆、戰利品用行李箱裝著。

為了轉換跑課表的心情，每日跑衣會以不同顏色做區分。

【 隨意穿 】星期一：間歇跑

【 魔力黑 】星期二：輕鬆跑

【 蘋果綠 】星期三：恆光小圈圈-節奏跑

【 小粉紅 】星期四：輕鬆跑

【 休息日 】星期五：在家耍廢

【 薰衣草 】星期六：LSD 漸速跑

【 亮橘紅 】星期日：輕鬆跑

▲ 週日輕鬆跑，有人說橘紅像三角錐很顯眼。

三、沒有奇蹟，只有累積

現階段吃不完課表，我想最好的方法就是按照自己能力範圍的速度，持續堅持跑下去就對了！建立良好的運動習慣比什麼都還重要。- - - 破 2 小隊 姿吟

▲ 週三 Tempo Run 後，來張假鬼假怪大合照！

在吃課表過程中，難免有意外發生，這次傷兵也不少，Elmo 以一個專業棄賽者分享：之前有過跑到肌肉拉傷、感冒、越野跑摔傷等原因棄賽，有時想勉強跑完，但身體不允許；有幾次帶傷慢慢跑，但看著其他人飛奔被刷卡，心裡不是滋味。其實參加 1 場路跑賽事，背後所投注的心力，除了吃課表外，捫心自問有沒有真正做到「 保護自己 」的基本條件：沒生病、沒受傷。

▲ 姿吟：有 Elmo 共跑，河濱路上不孤單 ！ ( 照片來源：soonnet )

受過傷的人都懂那種不甘心又無可奈何的無力感，如同訓練組長中和所言：只要不受傷的話，即便是退步，也會很快回來的。或許在某一個階段卡關時，看著其他人都在進步，自己卻在原地打轉，這時候千萬不要急，不要去比較，因為欲速則不達。每個人都有各自的步調與節奏，先把底打好一點、有耐心一點、對身體誠實一點，時候到了，自然會破關！

▲ 帥過頭穿上新背心，感覺能跑更快了！

四、在終點遇見更好的自己

我們一路上或許偶爾寂寞，卻都不孤單；這群天使，彼此分享生活中的點滴，日子不保證每天都美好，累積的能量竟能比預期的多很多；能聚在一起，肯定是有相當福氣的，用信念速速逼退沮喪！- - - 破 2 小隊團長 不然打

以結果來看，破 2 小隊達成率是 37.5%，以過程來看，完成度是 100%，每個人都靠自己的雙腳來追夢與階段性的目標，她們的跑步故事還沒結束，相信會繼續一起跑下去！

#破 2 對不隊#山貓路跑團