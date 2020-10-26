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賽事心得／ H2C City Relay 有機車的接力賽

運動筆記 / ChenLe Wang

不是很機車，是機車版的城市接力。

【 H2C City Relay #城市接力賽：新北新店 → 烏來 】

去年參加過山海接力，2019 Hood to Coast

今年也將在11月27 號舉行，主辦單位特別為台灣跑友客製全球獨特的機車三人迷你版。不但距離縮短，參加門檻降低，重點是很佛心的報名費一百元。畢竟五人一車，距離170 公里，加上動則萬把的報名費。不是所有跑友都能有空參與能負擔。

雖然活動甚佳，但因為隔日有許多大賽事，如長榮半馬，及日月潭馬，加上報名訊息不太為大眾所知，所以報名隊伍並不多。雖然自己隔天也是長榮半馬，但隊友熱情邀約'輕鬆跑'，一起共襄盛舉。但果然第二天長榮半馬就發生傪事。

一早驅車到起跑地點，5:30 集合，天都沒未亮，6:00 起跑。

其實迷你版接力賽，雖然只有六棒七個點，但需要的工作人員很多，從規劃，後勤，指引到現場照相紀錄，其實沒有20 人是辦不起來。感謝主辦單位這麼用心，雖然參加隊伍不多，希望明年在日期上可以琢磨一下。

出發前隊友合照一下。

出發前的宣導跟團拍。

其實當天是個完美的天氣，涼爽又沒有太陽。

不囉嗦出發了。

當然一人起跑，其他人就騎機車到下一站。

但就是要算好時間，不能比隊友跑還慢到下一站。

第一棒先經過碧潭。

等待時間先合照一張。

隊友的出現總是令人興奮，這就是接力的魅力。

說好的賽事前輕鬆跑也馬上變調。沒有人輕鬆跑阿!!  跑者話果然不能聽。

第二棒是山路，雖然短但有點陡阿。

感謝主辦單位美照。

標示還算清楚。

相遇隊友加油，賽事特色。

交接瞬間。

宗哥四分速。

交棒過程總是令人沸騰。

連騎車都很帥氣，一直尋找隊友的身影。

同時也幫其他隊友加油。

當天天公作美陰涼， 沿路風景秀麗。

唯一的缺點就是車輛太多。尤其是上坡，車輛的廢氣令人難受。

交接棒次，絕對要伸展保暖，準備算時間提前到下一站。

認真的隊友最美麗。

交棒就是團隊，團隊沒有自我。

輕鬆跑都是騙人的。哈。

半馬的距離其實很快到了。

突然就跑完了。

名次不重要過程體驗蠻開心的。

遇到獨推的朱立夫，也真是厲害。(不過他好像是被放生的。哈)

去年hTC 也遇到他，相逢便是有緣，一起合照紀念。

會後的抽獎贈品大方豪氣。大家都滿載而歸大呼過癮。

工作人員辛苦了。希望明年繼續辦下去。

收拾最花時間。

總之，這活動立意良好，主辦單位專業用心。(不是業配，我不是相關企業。^^)

價錢佛心，贈品大方，優質活動。希望下次日期更有吸引力，宣傳更到位，有更多隊伍參加。

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賽後姿意在老街閒晃，美景美食一次滿足。

算一算上次造訪烏來竟是30年前。在回首，記憶已非常模糊。

時光總是飛逝，她總是悄悄地離開， 願你我莫負光陰。

妹子陪跑團為你加油。

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