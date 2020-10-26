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賽事心得／烏來峽谷馬拉松 兩塊臭豆腐的承諾

運動筆記 / 王富春

2020年1月19日，迎接人生的第一場超馬，鎮西堡50K！

幾年前曾經到新竹縣鎮西堡走步道欣賞神木群，回程時也有在尖石鄉的郵局寄明信片，所以儘管許多跑友知道我們報了鎮西堡超馬時都告訴我：鎮西堡超馬非常「硬斗」，你們怎麼這麼勇敢？！其實我們單純地只是想沿著當年車子開過的路，用雙腳👣慢慢欣賞風景，順便找找是在哪一個髮夾彎當年開上山時被下坡煞車不及的自行車騎士給撞了，還硬要我們賠他錢！

我以為50=42+8這麼簡單，只是比一個全馬多8K而已，應該可以的，高度圖看了無感，要爬升1100公尺，先連續上（陡）坡20K，再下（陡）5K，再原路折返，結果是上坡一直當步兵，真的是非常硬的賽事，而且又濕又冷，前20K這一段路幾乎一片霧茫茫，在宇老（50K的最高點）時看到許多跑友停下來吃著名的臭豆腐，而身上忘了帶錢的我們只好聞著「臭味」默默前進，還好宇老過後有短暫的好天氣，可以看看山，賞賞櫻花。

要特別讃美主辦單位，補給超級豐富，許多跑團來支援協助，補給站的熱食都現煮、現烤，還第一次吃到蔥蛋，現煎蘿蔔糕，還有吃到蝦子！由於4～5公里才有補給，所以我都以補給站當休息站〜吃〜吃〜喝〜喝！

回程時，已經疲累的我們聽到宇老臭豆腐免費招待，真的嗎？！真的免費讓我們盡量吃，原來是邵敬一老師買單，只交代我們要記得報烏來馬，我滿口答應，千萬不要食言⋯（而肥）！年度的第一場賽事，我們夫妻難得同跑，努力完賽，原來，超馬真的不容易，尤其鎮西堡是其中之最，很開心我們傻膽地報名，也傻膽地平安完賽了！

2020年10月18日，烏來峽谷馬拉松，兌現承諾！

因為疫情，相隔九個月後再次跑全馬，使我跑得十分艱辛⋯，不過沿途風景真的非常棒，分散了我跑步時的煎熬。

前一晚下整夜的大雨，令我們小小擔心了一下，還好清晨後轉小雨，非常舒服，不必曬太陽，不用防曬，只是跑步要十分注意路況，主辦單位有告知是「輕越野」，讓我第一次體驗越野跑，沿途散發著淡淡的野薑花香，也跑進內洞國家森林遊樂區，去吸收芬多精，跑進福山部落，跑在圳溝旁，跑在步道上，享受超級棒的各種補給(尤其是烤山豬肉)，最後跑進烏來老街，跑進終點，跑完轉身向賽道深深一鞠躬，謝謝所有辛苦的工作人員！賽道上的相互加油聲是一股超級暖流！

為了跑太慢而淋了六個多小時雨的我而延後一小時退房，讓我可以好好洗澡，老公好好休息，跑完全馬還得開車回台中！烏來歷經四年前的風災，已經全面重建！可以品嚐在地小吃及許多不認識的蔬菜，更可以是來一趟蔬果識別之旅！我們也兌現兩塊臭豆腐的承諾了！

越野跑 騎士

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