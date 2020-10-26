賽事心得／長榮航空城市觀光半程馬拉 松抽獎沒抽到、抽筋抽很大

年的長榮馬無疑是下半年大型賽事的首場，隨者疫情的舒緩，上半年鬱悶的跑者終於又一場好好大顯身手的舞台。各個都是有備而來，從報名的熱烈即可看出。

此外目前不方便出國的時刻有一種坐飛機出國的港覺加上空姐的魅力，這場爆棚的賽事早已是意料之中。

第三屆沿襲以往有諸多特色，華麗的抽獎機票，空姐加油的加持。人潮始終不墜。

去年長榮的網誌。有出國的感覺 長榮馬拉松

但之前兩屆天氣氣是有點熱，今天難得的是100 分完美涼爽的天氣，有備而來破PB的跑者。磨拳擦掌的掌握這大好機會。相信今天的FB 都會跑者朋友的洗版。

另外特色是起跑特別早，5:20 不知是否最早的賽事，但肯定是前幾名。跑友基本上3:30 前就要起床。

一早就人潮滿滿。

竟然遇到著名運動主播小猴。

多到要集合拍照都難。

人多熱鬧但上廁所就有的等了。五點多的天色猶如深夜。一點糬光都沒。

出發前的等待來點不一樣的。

此刻交給它吧。

感覺旁邊每個人都很厲害，迫不急待地想衝出去。砰，開跑了，果然前面跟障礙賽一樣。

天氣非常涼爽，大家速度都很快。前10K 速度於預期在5:１5 左右。但進了河濱風有點大，有點吃力。

一且都還順利於預期，但糟糕的是16K 後開始有抽筋狀況。除了初半馬外，之後只有最後加速1, 2K 才會小抽筋。但這次抽筋有點嚴重無法恢復。只能降到六分外，還要停下拉筋。最後2K 只能停停走走。雖然有好心的大哥加油聲，但抽筋就等於報銷。只能勉強破二。跟心中目標有點差距。

心想應該還是昨日的接力賽，雖然距離不常，但山路頗陡。只能說自己訓練不足，肌力不夠。H2C City Relay 城市接力

沒關係，記取教訓，來日方長，還有機會，不需悵然。

今年天空作美，兩小時前到人潮滿滿。

大家都殷切期盼隊友的身影。很怕妹子們掉了下去。（也自動保持社交距離。）

１：５９：５９ 破二前的最後時刻。

難得涼爽好天氣。大家跑的特別舒暢。

今年多了無酒精飲料。人籠長長。

贈品算是豐富。

獎牌主體一樣，但顏色像黑輪。猜一下明年的顏色？

空姐合照區不意外的人潮滿滿。聽說要排一個小時。

看這人潮，好像都是男跑友。ＸＤ

難得平日分散各地的跑友齊聚一堂。

巧遇鄰家女孩蔡雅安。本人超親切，有戀愛港覺。

永遠25 歲的大安木村拓哉，魁哥。

當然要再次發揮本團四次方的旅程，真實感受虛幻的旅程。

我們已經環遊世界回來了。

而不管有沒有破PB，我們都勇於挑戰自己，成就屬於自己，但歡樂可以共享。

不管你今天如何度過這一天，今天依舊是美麗美好的一天。