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2020長榮航空城市觀光半程馬拉松 曹純玉、謝千鶴跑出三連霸

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供
2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今(25)日於總統府前廣場盛大開跑，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，疫情後第一場路跑賽就在男子10公里奪冠的李奇儒更大呼：「在台灣真好！」

邁入第3年的長榮航空城市觀光半程馬拉松持續精進賽事品質，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，今日臺北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

「看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。」長榮航空董事長林寶水表示，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，「辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」

長榮航空城市觀光半程馬拉松明年擴大到全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」，臺北市副市長黃珊珊期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，

台北的能見度和知名度推向全世界。

國內長跑好手曹純玉、謝千鶴跑出三連霸

10公里女子組冠軍謝千鶴（36分29秒） 主辦單位提供
10公里女子組冠軍謝千鶴（36分29秒） 主辦單位提供

半程馬拉松女子組冠軍曹純玉（1小時14分56秒）。 主辦單位提供
半程馬拉松女子組冠軍曹純玉（1小時14分56秒）。 主辦單位提供

賽事「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她表示台北今天天氣涼爽，抱持享受心情參賽，她笑說：「今天就是享受跑，沒設目標，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」

同樣完成3連霸的李奇儒，長榮航空城市觀光半程馬拉松是COVID-19疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線的他笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」

昨天剛過生日的李奇儒，兩個月前出現三叉神經痛狀況，吃熱食臉部都會抽痛，透過西醫、中醫和冥想等方式治療舒緩，上賽道已經不影響表現，今天成績更讓他注入強心針，他說：「本來沒什麼信心，結果成績比預期快。」

國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，今天也以1小時14分56秒完成女子半馬3連霸。透過這場比賽為年底全程馬拉松賽事準備的她透露，今天身體狀況並非最佳，一度「掉速」，不過平常訓練就會跑河濱，跑進大佳河濱公園的賽道有種熟悉感。

曹純玉接續就要朝全程馬拉松努力，盼之後國外也能像台灣控制疫情，讓她朝東京奧運達標的目標前進。

第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸、改擔任鳴槍嘉賓，今年重返賽道以1小時7分41秒要回冠軍，成績讓他笑著點頭。

周庭印說：「前半年因為疫情，都在調整，沒比賽，這是疫情後我參加的第三場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，這成績還可以。」

10公里男子組冠軍李奇儒（32分13秒）。 主辦單位提供
10公里男子組冠軍李奇儒（32分13秒）。 主辦單位提供
半程馬拉松男子組冠軍周庭印（1小時7分41秒）。 主辦單位提供
半程馬拉松男子組冠軍周庭印（1小時7分41秒）。 主辦單位提供

走出戶外多運動　長榮航空大方加碼獎勵參賽跑友

長榮航空同時也提供4張歐美澳不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎，除此之外，今年加碼由一人獨得1張歐美澳不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，今日在大佳河濱公園會場抽出幸運得主，以感謝各位跑者的熱烈支持。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3000哩、2000哩與1500哩的好康。此外，跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺500元、長榮航空樂ｅ購8折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠，詳細活動辦法歡迎民眾至查詢。

貴賓鳴槍。 主辦單位提供
貴賓鳴槍。 主辦單位提供

長榮航空善盡企業社會責任，以實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，此次長榮航空也將提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

長榮航空致力於推廣運動賽事，自2018年舉辦馬拉松以來即獲得許多單位鼎力相助，包含教育部體育署、臺北市政府、臺北市政府民政局、臺北市政府觀光傳播局、交通部觀光局、臺北市政府體育局、Nike、中華民國路跑協會及中華民國文化休閒運動協會。2021年的長榮航空城市觀光馬拉松將升級為全程馬拉松，參賽人數也會提升到兩萬四千人。長榮航空為了邀請跑友們一同持續關注賽事，也同步於今日成立長榮航空馬拉松臉書粉絲團「懂跑部」，邀請跑友們加入，與長榮航空共同迎接明年盛大的2021年長榮航空城市觀光馬拉松。

2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供
2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供
2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供
2020長榮航空城市觀光馬拉松逾兩萬名跑者今天在總統府前盛大開跑。 主辦單位提供

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