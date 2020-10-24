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賽事心得／愛跑步的夫妻 上演一起拿下總排的故事

運動筆記 / 威爾剛剛好

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019臺北馬

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2020渣打馬

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從渣打馬開啟故事後，遇上COVID-19爆發，世界秩序大亂，許多跑者的計畫也被打亂。從金門馬開始，各種賽事被迫延期或是取消，許多正在規劃的主辦單位也因此多了一份謹慎。

雖然沒有路跑賽事可以參加，在一定的防疫措施下，我們還是可以練跑、還是可以進行戶外運動，也可以一起爬山。身在台灣很幸福，在大家的配合及努力下，疫情沒有擴散，因此也避免了封城，我們的外出自由沒有被剝奪。人群密集的地方我們配合防疫，戴著口罩進出公眾場所；運動前後也戴著口罩，換裝完準備熱身才脫下口罩，兼顧防疫及運動需求。這半年的時間，我依然跟著我跑團的濕兇濕地們練習，不吃課表的時候仍然緩跑，週末的跟妳一起跑步。確定妳可以開始提高跑步強度後，開始參考各路資訊開了菜單給妳，也帶著妳練習間歇還有LSD。

雖然國際上的疫情不斷加峻，在台灣有頂級醫護資源及人員還有國人共同努力下，疫情始終沒有失控，也開始恢復路跑賽事。想要找回比賽的感覺，所以挑了一場延賽到九月、風景優美、山林涼的賽事，原先是賽事加開全馬後的第一屆，因為疫情延期到09/20的阿里山雲端路跑。約定好以這場作為下半年以賽代訓的第一場。

時間過得很快，轉眼間就來到了賽前的周末。依照賽前的計畫，賽前一天搭乘台灣好行到阿里山散步吃飯，適應高度兼探勘賽道。還沒有進入秋天的九月，果然還是高山較山林涼，此時中午的阿里山約22度，已經比平地適合跑步。稍微適應賽道之後，再搭乘台灣好行下山，開始火雞肉飯的「深度之旅」。

做為以賽代訓的賽事，就是要驗收訓練的成果。即使預期會有高山症的風險，我們設定目標是各自拿到總排。為了節省體力，我們選擇搭乘大會接駁車前往會場，而不是自行開車，雖然最後導致我暖身時間不足（下車只剩15分鐘要起跑完全不夠），也讓我可以補眠及心理建設。來到起跑線前動態熱身，感覺到下半年的開學馬終於到來了，充滿緊張夾帶著興奮，至少享受過程吧！

起跑後就開始面臨長達3公里上坡的考驗，即使後面的10公里大致平緩，還要再一路爬升至塔塔加停車場（玉山登山口，這也是我個人挑這場賽事的原因之一），加上高海拔的考驗，實在是不小的關卡！一路跑在濱哥的背後跟車到了16公里後突然一陣暈眩想吐，剛吞下去的BCAA又回到了喉嚨，胃開始痙攣！跟濱哥說：我想吐，要跳車了！就放慢速度目送濱哥離去了。一路獨推完後面的26公里後，以全馬男總二坐收，達成賽前設定的目標，也算是成功驗收訓練的成果了。

身為專屬教練，最關心的當然就是學生跑得如何？等我把腸胃清空、靜坐休息終於恢復意識之後，才知道妳也拿下半馬女總三，而前面兩位也是神級人物。身為一對經由馬拉松認識、以跑步為共同興趣的夫妻，雖然不是跑在一起完成賽事，但各自完成目標、一起拿下獎座，這也是我們共同的夢想。當然，這個夢想來得有點快，畢竟是一個月前才決定要報名的賽事。身為專屬教練，我很榮幸有這個全世界最棒的選手。也砥礪我自己要繼續精進，要成為穩定的配速員。

不能確定以後還有多少機會拍下這樣的畫面，可以肯定的是，這個畫面會留在我們心中很久。

阿里

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