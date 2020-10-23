跑步小品／Why Do You Run? 我為自己而跑

十歲那年，在誤打誤撞的機會下，進入了田徑隊，開啟了名為「速度」的田徑人生。

日出之時，教練的激勵聲劃破了一片寧靜，映入眼簾的是身邊一個個蓄勢待發的選手，亦是我的夥伴。日落之際，陽光照射下的汗珠閃閃發光，如同金牌的耀眼，心中一股幹勁油然而生。

二十歲這年，速度不再是我所追求的目標。

在慢跑過程中，我開始與自己對話，我問自己「我為了什麼而跑?」是啊，我到底為了什麼而跑呢，「自己啊」心底突然冒出一個聲音大喊著，緊湊的生活步調常壓得我喘不過氣來，唯有慢跑時的自己，才能讓我安靜下來聽聽自己的聲音。

「要快樂哦」破曉的光線灑落在我的身上，像是鼓舞我一般，讓我更有勇氣面對充滿挑戰的生活。

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner