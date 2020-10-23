跑步小品／Why Do You Run？我為「跑步帶來的樂趣」而跑

「真搞不懂，跑步有什麼好玩？」，這是沒有跑步的朋友常常問我的一句話。

其實，剛開始跑步時，我也覺得跑步並不有趣，甚至有些痛苦和無聊。

連自己都訝異，怎麼會喜歡上跑步

七年前要不是因為打籃球受傷，剛好公司成立了路跑社，同事的盛情邀請，沒多想也就入團了。然而平時没在跑步的我，由於心肺、肌力都還是低年級程度，因此跑步的第一個月感覺特別厭世，加上練跑的地方又是公司附近的國小操場，一圈才200公尺，每每想到得吃完20~30個甜甜圈，就覺到很無趣。

(剛開始跑操場繞圈圈，真的有夠無聊)

好在半年後公司搬到了新店，從操場轉換到河濱，來回陽光橋一趟剛好六公里，也就不用再吃甜甜圈了。後來隨著自己心肺和肌力提昇，練跑有人作伴，跑步似乎就變的有趣多了。但是，真正發掘跑步的樂趣，卻是直到2016年參加東京馬拉松之後。

(東京馬拉松的初體驗，讓我發現跑步好好玩)

太酷了，有什麼會比圈地給你跑更好玩

42.195公里，人家把整個道路都封起來給你跑，整個城市幾乎就是你的遊樂場，是不是很酷！

除了跑者、志工，還有民眾的熱情參與，簡直就像是一場嘉年華會。你可以自由的跑、盡情的玩耍、隨意的拍照，和沿途加油的民眾互動擊掌，還可以享受美食。

(可以隨時和跑者、志工、表演者和加油民眾互動，整個賽道都是你的遊樂場)

(跑累了，索性就停下來玩耍/2018金澤馬拉松)

(不和無臉男拍個照，說不過去啦/2018大阪馬拉松)

說到美食，印象最深刻的是「那霸馬拉松」，光是民眾的私補應有盡有，讓有些跑者竟然吃到忘了關門時間；「大阪馬拉松」也不遑多讓，大會特地在33公里安排的一條美食街，足足有200公尺長，絕對可以滿足吃貨跑者的所有需求；而最誇張的非「田中馬拉松」莫屬，補給遠近馳名，正常補給之外，還有龍蝦、烤豬，它可是傾全鎮之力，家家戶戶準備最好料的給你，宛如一場辦桌流水席，讓你忘了你是來跑步的。

(看到這些美食，已經忘記我是來幹嚒了/2018田中馬拉松)

跑旅，一個人很好，一群人更好

由於當初跑團只有我一個人抽中東京馬拉松，雖然是一個人出國，卻讓我跟馬拉松的第一次接觸就留下美好的印象，彷彿談了一場戀愛。也因此，開啟了自己一個人出國跑馬拉松的模式。往後只要是國外旅遊就會優先選擇有馬拉松賽事的城市為主，來個跑步加旅行，透過雙腳先感受這個城巿的民情風土之後，再來個深度旅遊，更能體驗城巿之美。

藉由跑旅來探索這個城市，也探索自己！

(一個人出國跑馬旅行很好，一群人更好)

另外，有了東馬抽籤之鑑，跑團決定找不用抽籤的賽事一起參加，於是乎2016年那霸馬拉松成行，跑馬拉松再順道規劃來個美食行程，由於實在太好玩了，回來後大伙就約定每年一定都要來一場海外的跑步旅行。這也讓我對跑旅更加喜歡不已。

(猜一猜，2020年我們要去那裡)

(每年最期待的，就是一期一會的國外馬拉松)

(一起跑旅，創造了許多美好的回憶)

自從發現跑旅的樂趣之後，現在即使沒有賽事参加，不管是旅遊或是出差，行李自動就會帶上跑步裝備，轉換成旅跑之行。不久前剛好出差高雄，10月10日當天就約了朋友一起跑個10.10公里來慶祝國家生日。没辦法，因為跑步已經成為我的生活日常。

(出差還是不忘跑步，就是愛RuN跑)

一群人一起跑，特別好玩

如果時間可以配合，相約一起練跑或者參加賽事，也讓跑步變得更好玩。記得2018金澤馬拉松，就和伙伴一路吃吃喝喝、拍照玩耍，直到關門前10分鐘才回到終點，在這將近七個小時的時間，簡直是一場為我們封路的嘉年華會，我們都玩瘋了。

今年自從參加了「妹子陪跑團」，跑團三不五時就有活動，一群人一起跑，時間總是過的特別快，賽後大家再聚在一起吃早餐、吃冰，運動後的滿足感無法形容。

還記得在「青春無敵94愛跑團」中問了大家，有沒有想要一起跑向新的一年？沒想到就有超過20個人參加了今年(2020)的長堤曙光元旦馬拉松。

因為有一群人，跑操場吃甜甜圈反而變的很有趣，隨性加碼10個甜甜圈也不會覺得膩。

咦，有大野狼，怎麼沒有小紅帽？大伙休揪一起「跑地圖趣」，又發現了另一種跑步樂趣。

透過跑步，探索我所生長的地方

平常練跑，除了固定的大同高中，大安森林公園、台大、北田、三田、新莊田徑場、新店碧潭、林口樂活公園等，都是我的跑馬場。也因此，隨著地方不同，看到的風景也不一樣，總是帶有不同新奇及新鮮感。我想，如果沒有跑步，應該不會有這樣的機會，可以這麼近距離的看這個城市，發現下她的美好。

(用跑步寫日記，記錄每一次的足跡)

看到這裡，你是不是開始心動了呢？

歡迎來到跑步世界，一起來感受跑步帶給你的樂趣！

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