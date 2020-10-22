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跑步知識／「高忍耐性」為什麼可能是一件壞事？

運動筆記 / 李吳菊

圖/ 123RF

跑者通常被認為是一個具有高度忍耐能力的群體，許多非跑者在看待跑者時最常聯想到的詞彙－堅韌，正所謂人在「馬場飄，哪有不挨刀」，長年下來跑者身體上總是累積了不少的傷勢，但跑者的疼痛承受能力能夠使我們不斷提高自己個人最佳狀態，但這也同時可能帶來一些負面的影響。

就是我們對於「不適」時的感受，就會模糊，往往超過了這個限制人可能就會受到嚴重的傷勢。

OCR （障礙賽）世界冠軍  Amelia Boone ，在她的 Twitter 指出當你習慣痛苦背後的陷阱，她說：「嗨，跑者們：我們每個人都有很高的疼痛承受能力，忍受過這些奔跑的痛苦與傷痛，但真的沒有什麼值得驕傲，我敢說那些在一開始就放棄忍耐的人往往擁有最長的職業生涯。」

在《Outside》的最新文章中，Alex Hutchinson 研究了耐力運動員的這種疼痛忍耐現象，發現在承受低度不適感時，跑者相對於足球運動員及不參加運動的人要來的更好。

Hutchinson 寫道：「我採訪了最近完成一項研究的德國科學家 Wolfgang Freund  關於超馬跑者的疼痛耐受性，發現到這些超級馬拉松選手的耐受性比一般人來的更高，儘管這些人與一般組的自我效能感量表上並無差異。」

談到耐力運動中的疼痛承受能力時，承受能力能使人成功，但也可能破壞生涯⋯⋯宛如一把雙面刃，奔跑與穩定性有關，儘早發現受傷徵兆對每位跑者們至關重要，這意味著跑者們要了解不適感可能意味著你正在努力奔跑，而疼痛則意味者你可能在受傷的風險之中了。

圖/ 123RF

那麼我該如何區分兩者？跑步可能會感到不舒服，但跑步絕對不會感到疼痛，應該停止跑步的跡象像是任何讓你痛到流淚，刺痛或是敏銳的感覺，可能需要稍作休息的另一個跡象是這些疼痛或痠痛在您跑步的過程中（或接下來的日子）逐漸惡化，而不是更好時。雖然就是能夠承受這些不適的能力讓我們成功，但不應該是承受疼痛的能力，在漫長的跑步旅途，成為一個與難受相伴的跑者，而不是痛苦（傷病）的專家。

責任編輯：Ian

資料來源：Outside研究論文

圖片來源：123RF

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