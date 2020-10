跑步知識／「高忍耐性」為什麼可能是一件壞事？

跑者通常被認為是一個具有高度忍耐能力的群體,許多非跑者在看待跑者時最常聯想到的詞彙-堅韌,正所謂人在「馬場飄,哪有不挨刀」,長年下來跑者身體上總是累積了不少的傷勢,但跑者的疼痛承受能力能夠使我們不斷提高自己個人最佳狀態,但這也同時可能帶來一些負面的影響。

就是我們對於「不適」時的感受,就會模糊,往往超過了這個限制人可能就會受到嚴重的傷勢。

OCR (障礙賽)世界冠軍 Amelia Boone ,在她的 Twitter 指出當你習慣痛苦背後的陷阱,她說:「嗨,跑者們:我們每個人都有很高的疼痛承受能力,忍受過這些奔跑的痛苦與傷痛,但真的沒有什麼值得驕傲,我敢說那些在一開始就放棄忍耐的人往往擁有最長的職業生涯。」

Hey runners: we ALL have a high pain tolerance. When it comes to running and injury, that’s nothing to be proud of.I’m all about celebrating low pain tolerances. I’d bet those who shut it down at the first signs of a niggle tend to have the longest careers.— Amelia Boone (@ameliaboone) August 21, 2020